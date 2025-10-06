English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rukmini Vasanth: కాంతార ఛాప్టర్ 1 హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్ తండ్రి బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా.. అశోక చక్ర అవార్డు గ్రహీత కూడా..

Rukmini Vasanth Father History: కాంతారా చాప్టర్ 1 విడుదలైన తర్వాత.. అందులో కనకవతి పాత్రలో నటించిన రుక్మిణి వసంత్ పేరు టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. సినిమాలో ఆమె నటనతో పాటు గ్లామర్ ప్రేక్షకులను కట్టి పడేసింది. నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇక ఈమె కన్న తండ్రి దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన పెద్ద సైనికుడనే విషయం తెలుసా.. 
Rukmini Vasanth Father History: ‘కాంతార  ఛాప్టర్ 1’లో కననవతిగా ఈమె చూపించిన నటనకు అందరు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈమె ‘సప్తసాగర్ దాతి’ చిత్రంతో సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఫస్ట్ మూవీతోనే తన అందంతో పాటు నటనతో మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. తెలుగులో నిఖిల్ హీరోగా నటించిన ‘అపుడో ఇపుడో ఎపుడో’ చిత్రంతో తెలుగులో ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

ఆ తర్వాత ‘బఘీరా’, ‘బైరతి రంగల్’, ఏస్, మదరాసి చిత్రాల్లో నటించింది. ఈ సినిమాలేవి పెద్దగా విజయం సాధించలేదు.  తాజాగా రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ సినిమా  బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది.ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లోనే రూ. 235 కోట్ల గ్రాస్.. నాల్గో రోజు ఆదివారం రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. 

ఇక హిందీలో ఈ సినిమా మన దేశంలో మూడు రోజుల్లో రూ. 50 కోట్ల నెట్.. నాల్గు రోజుల్లో దాదాపు రూ. 75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లలో సంచలనం రేపింది. అందరికీ ఈమె నటిగా మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఆమె తండ్రి దేశం కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన సైనికుడు కుమార్తె అని చాలా మందికి అంతగా తెలియదు. 

రుక్మిణి వసంత్.. తండ్రి కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్.. భారత సైన్యంలో దేశానికి సేవలు అందించారు. ఈయన దేశ సరిహద్దుల్లో పలు ప్రాంతాల్లో పనిచేశారు. రుక్మిణి ఏడేళ్ల వయసులోనే ఈయన వీర మరణం చెందారు. 2007లో జరిగిన ఓ ఆపరేషన్ లో 8 మంది పాక్ ఉగ్రవాదులు భారీ ఆయుధాలతో జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని ఉరి ప్రాంతాల్లో ప్రవేశించారు. 

వారిని కల్నల్ వసంత్ బృందం ఎదరొడ్డి వారిని ఎదుర్కొంది. అంతేకాదు వారిన ఎదుర్కునే క్రమంలో ఆయనకు 7 బుల్లెట్స్ తగిలడంతో వీర మరణం పొందారు. ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఆయనకు అశోక చక్ర పతాకాన్ని అందజేసింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుంచి అశోక చక్ర అందుకున్న తొలి సైనిక వ్యక్తిగా కూడా ఈయనే కావడం గమనార్హం.   

ముఖ్యంగా రుక్మిణి తండ్రి ఉగ్రవాదులను ఎదుర్కోవడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో ఆయన శరీరంలోకి 7 కి పైగా బుల్లెట్లు దూసుకుపోయాయి. శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో ఆయన మరణించారు. ఆయన ధైర్యసాహసాలకు మెచ్చి, భారత ప్రభుత్వం కల్నల్ వసంత్ వేణుగోపాల్ కు అశోక చక్ర పతకాన్ని అందజేసింది. కర్ణాటక రాష్ట్రం నుండి ఈ పతకాన్ని అందుకున్న మొదటి వ్యక్తి ఆయనే.

