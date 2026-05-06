  • Liquor Prise: ఆర్మీ క్యాంటీన్ లిక్కర్ సీక్రెట్: బయట వైన్ షాపుల కంటే సగం ధరకే ఎలా వస్తుంది..? అసలు లెక్క ఇదే..!

Army Canteen Liquor Price: సాధారణంగా వైన్ షాపుల కంటే ఆర్మీ క్యాంటిన్ లో లిక్కర్ రేట్స్ సగం కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. దేశం కోసం సేవ చేసే సైనికులకు మన ప్రభుత్వం తక్కువ రేటుకే నిత్యావసర సరుకులు అందిస్తుంటాయి. అందులో తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన లిక్కర్ ను కూడా అందిస్తూ ఉంటుంది.  సాధారణ లిక్కర్ షాపుల  కంటే ఇక్కడ తక్కవ ధరకే ఆర్మీకి సంబంధించిన వాళ్లకు లిక్కర్ లభిస్తుంది. అయితే ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో ఎందుకు లిక్కర్ తక్కువ ధరకు లభిస్తుందనే విషయానికొస్తే.. 

 
దేశాన్ని కంటి రెప్పలా కాపాడే త్రివిధ దళాలకు ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక సౌకర్యాలు  కల్పిస్తోంది. వీరు విధులు నిర్వహించే చోటే క్వార్టర్స్ సౌకర్యం కల్పిస్తోంది ప్రభుత్వం. వీటితో  పాటు నిత్యవసర వస్తువుల కొనుగోలు కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ క్యాంటీన్ కూడా ఉంటుంది. వీటిని క్యాంటీన్ స్టోర్స్ డిపార్ట్ మెంట్ (CSD) ద్వారా తక్కువ రేటుకు వీరికి అందిస్తుంటాయి. ఇందులో ఆల్కహాల్ తక్కువ రేటుకే లభిస్తుంది. సాధారణంగా బయట లభించే లిక్కర్ లో ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన టాక్సులు ఉంటాయి. అయితే ఆర్మీ , నేవి, ఎయిర్ ఫోర్స్ లకు సంబంధించి ప్రత్యేకంగా లిక్కర్ యాజమాన్యల నుంచి డైరెక్ట్ గా నాణ్యమైన ఆల్కహాల్ ను ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తోంది. వీటికి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన  టాక్సులు నామ మాత్రంగానే ఉంటాయి.  

పైగా త్రివిధ దళాలు.. అత్యంత ఉష్ణోగ్రతలతో కూడిన ప్రాంతాలతో పాటు అతి శీతల ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ విదుల్లో ఉండాలంటే  ఆల్కహాల్ తీసుకోవాల్సిందే. విధుల్లో భాగంగా సైనికులకు వీటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో వీటి ధరలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా? 

తాజాగా హైదరాబాద్ లో వెలుగు చూసిన ఆర్మీ లిక్కర్ అక్రమ దందా..  తెలంగాణలో హైదరాబాద్ లో రీసెంట్ గా ఎక్సైజ్ అధికారులు దాడులు నిర్వహిస్తే అక్రమంగా నిల్వ ఉంచి రూ. 10 లక్షల విలువైన 361 ప్రీమియం మద్యం బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకుంది. వీటిని హర్యానా, బెంగళూరు సహా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న డిఫెన్స్ క్యాంటిన్ల నుంచి తీసుకొని వచ్చిన సిటీలో అధిక ధరలకు విక్రయించినట్టు విచారణలో తేలింది. ఈ వ్యవహారంలో ఓ రిటైర్ట్ ఆర్మీ ఉద్యోగి పాత్ర ఉన్నట్టు తెలిసింది. 

క్యాంటీన్‌లో ఆల్కహాల్ ఎందుకు తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.... ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో మాములు మార్కెట్ తో పోలిస్తే 30 నుంచి 50 శాతం తక్కువ రేటుకు లభిస్తుంది. వీటిలో నామ మాత్రపు టాక్స్ ఉండటం.. ప్రభుత్వం సబ్సిడీ.. వీరికి పంపిణి చేసే వాటికీ ఎక్సైజ్, జీఎస్టీ వంటివి అతి తక్కువే ఉంటాయి. డిఫెన్స్ మినిష్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో నడుపుతూ ఉండటం కారణంగా పన్నులు కొద్దిగానే  ఉంటాయి. అందుకే బయట రూ. 1500 దొరికే ఆల్కహాల్ ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో రూ. 500 నుంచి రూ. 750 వరకు ఉంటుంది. 

త్రివిధ దళాల వారికి సంబంధించిన కోటా.. సైన్యం, ఆర్మీ, నేవి లో పనిచేసే వారికి ప్రభుత్వం కొంత కోటా కేటాయిస్తుంది. అవి వారి ర్యాంక్ ఆధారంగా ఇవ్వబడుతుంది. సీనియర్ అధికారులకు నెలకు 10 బాటిల్లు.. జూనియర్ కమిషన్డ్ అధికారులకు 6 నుంచి 7 బాటిల్లు.. ఇతర సిబ్బందికి 4 వరకు బాటిల్స్ అందిస్తూ ఉంటుంది. ఈ కోటాలో రిటైర్డ్ ఆర్మీ అధికారులు కూడా ఉంటారు. 

క్యాంటీన్ లో ఆల్కహాల్ ఎలా కొనుగోలు చేయాలి.  సాధారణ ప్రజలకు ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో ప్రవేశం ఉండదు. దీనికి అందులో పనిచేసే ఉద్యోగి అయి ఉండాలి. వీటికి కొనుగోలుకు ప్రభుత్వం ప్రతి ఉద్యోగికి క్యాంటిన్ లో కొనుగోలు చేయడానికి స్మార్ట్ కార్డ్ జారీ చేస్తుంది. అందులో వారికి సంబంధించిన వివరాలు డిజిటల్ డేటా బేస్ లో నమోదు చేయబడతాయి. దీని ద్వారా సదురు ఉద్యోగి కానీ.. అతని కుటుంబ సభ్యులు అందులో తమకు కావాల్సిన వస్తువులను కొనుగోలు చేయవచ్చు.   ఎవరైన తమకు కేటాయించిన కోటా మేరకే కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. కోటాను మించిన కొనడం సాధ్యం కాదు. లిక్కర్ బాటిల్ కు బదులు బీర్ బాటిల్లు తీసుకునే ఛాన్స్ మాత్రం ఉంటుంది.   

ఆర్మీ క్యాంటీన్ లో కొన్ని నియమాలు..  రీసెంట్ గా కొన్నేళ్లలో ఆర్మీ మద్యం కొనుగోలు చేసే విషయాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేశారు. 2023 తర్వాత జవాన్ల కు ఇచ్చే కోటాలో కొంత భాగాన్ని ప్రీమియం బ్రాండ్లపై ఖర్చు చేసే అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ  సడలింపు యూజ్ చేసుకొని కొందరు అక్రమంగా ఆల్కహాల్ ను తరలిస్తున్నారు. అందుకే  రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఆర్మీ క్యాంటీన్స్ పై ఎక్సైజ్ శాఖ నిఘా పెరిగింది.  

