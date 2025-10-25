Liquor consumption: మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఇదే.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు..!

Highest Liquor consumption State: మన దేశంలో తాగడం ఇనేది ఇపుడు కామన్ అయిపోయింది. ఒకపుడు తాగేవాళ్లను చూసి సమాజం అసహ్యించుకునేది. రాను రాను తాగకపోతే.. అతడో అసమర్థుడు కింద జమ కట్టడం ప్రారంభించారు. తాగడాన్ని ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ ఐకాన్ గా మార్చారు. ఇక మన దేశంలో ఎక్కువ తాగుబోతులున్న రాష్ట్రం ఏదనే విషయాన్ని కేంద్రం ఆ మధ్య పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రకటించింది.
Highest Liquor consumption State: మన దేశంలో ఎక్కువ మంది తాగేవాళ్లు మన సౌత్ లోనే ఎక్కువున్నారు. గత కొంత కాలంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే తాగేవారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది. కానీ వీర లెవల్లో తాగేవాళ్ల సంఖ్యలో మన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలే ఫస్ట్ ఉన్నాయి. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లేనే ఎక్కువ తాగుతున్నారనే విషయం ఆ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ లో చెప్పింది.
లిక్కర్ తాగేవాళ్లలో దక్షిణాది టాప్ లో ఉంది. లిక్కర్ వాడకంలో తెలంగాణ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది. అవును తెలంగాణ ప్రజల్లో మెజారిటీ ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తాగుతున్నట్టు కేంద్రం వెల్లడించిన గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
అదే సమయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మద్యం తాగుతున్న వారి సంఖ్య గతంలో కంటే బాగా తగ్గిందట. సౌత్ లో అది కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కువ మంది మద్యం తాగుతున్నట్టు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పింది.
2015-16 జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-4 ప్రకారం తెలంగాణలో 53.8 శాతం..ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో 34.9 శాతం మంది పురుషులు లిక్కర్ సేవనం చేస్తున్నారని తెలిపారు.
2019-21 నాటి 5వ సర్వే నివేదిక ప్రకారం తాగేవారి సంఖ్య తెలంగాణలో 50 శాతం.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ సంఖ్య 31.2 శాతానికి తగ్గిందని తన రిపోర్ట్ లో నివేధించింది. కంట్రీ వైడ్ గా మద్యం సేవించే మగవారి సగటు సంఖ్య 29.2 శాతం నుంచి 22.4 శాతానికి తగ్గిందట. ఇదో మంచి శుభ పరిణామని చెబుతున్నారు.