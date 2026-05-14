Vijay Vs Chiranjeevi: తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కు చిరంజీవి మధ్య ఉన్న ఈ పోలికలు తెలుసా..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 14, 2026, 05:59 AM IST|Updated: May 14, 2026, 06:00 AM IST

Tamil Nadu CM Vijay Vs Chirajeevi: తమిళంలో అగ్ర కథానాయకుడి నుంచి సీఎం అయిన విజయ్.. ఇపుడు తమిళగడ్డపై సెన్సెషన్ క్రియేట్ చేశాడు.  ఇక విజయ్ కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి మధ్య కొద్ది పాటి పోలీకలతో పాటు వీరిద్దరి కుటుంబాల మధ్య చిన్న రిలేషన్ ఉంది. 

  Vijay Vs Chirajeevi: చిరంజీవి తెలుగులో మెగాస్టార్ గా ఓ వెలుగు వెలిగిన తర్వాత ప్రజా రాజ్యం పార్టీతో రాజకీయ ఆరంగేట్రం చేశారు. ఆ తర్వాత అతని తమ్ముడు కూడా జనసేన అనే పార్టీ పెట్టి ఏపీ రాజకీయాల్లో తన కంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. ఇక తమిళనాట ఎంతో ఎంజీఆర్ తర్వాత ఎంతో మంది హీరోలు పార్టీలు స్థాపించినా పెద్దగా ఏమి సాధించలేకపోయారు. కానీ విజయ్ మొదటిసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఏకంగా సీఎం అయ్యాడు. 

చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ మాదిరే .. విజయ్ కూడా హీరోగా అగ్రపథనా సాగుతన్న వేళలోనే ‘తమిళ వెట్రి కళగం’ పేరుతో పార్టీ స్థాపించి రెండేళ్లలోనే తమిళనాడులో ద్రవిడ పార్టీలను మడతపెట్టి సీఎం పీఠం ఎక్కాడు. చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ లకు సాధ్యం కానీ సీఎం పీఠం అందుకున్నాడు. 

విజయ్ కు చిరంజీవి కుటుంబానికి  మధ్య మంచి సంబంధమే ఉంది. ఇక విజయ్.. తన తండ్రి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ డైరెక్షన్ లో  హీరోగా తెరంగేట్రం చేశాడు. ఈయన తెలుగులో చిరంజీవి హీరోగా చట్టానికి కళ్లులేవు’, ‘పల్లెటూరి మొనగాడు’, ‘దేవాంతకుడు’ వంటి చిత్రాలను  తెరకెక్కించాడు. అటు చిరంజీవితో కాకుండా పలువురు తెలుగు హీరోలతో సినిమాలను డైరెక్ట్ చేసిన ఘనత ఎస్.ఏ.చంద్రశేఖర్ ది. 

అటు తమిళంలో విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఏ.చంద్రశేఖర్ తండ్రి  రజినీకాంత్, విజయ్ కాంత్ లతో ఎన్నో యాక్షన్ చిత్రాలను  తెరకెక్కించి వాళ్లకు మాస్ లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తేవడంతో కీ రోల్ ప్లే చేశాడనే చెప్పాడు. అంతేకాదు హిందీలో కూడా పలువురు హీరోలతో విజయవంతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించారు. చిరంజీవి రాజకీయాల్లో వెళ్లి.. రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత చేసిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ సినిమా.. తమిళంలో విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘కత్తి’ చిత్రానికి రీమేక్. 

అంతేకాదు విజయ్ హీరోగా తమిళంలో హిట్టైన లవ్ టుడే సినిమాను తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్.. ‘సుస్వాగతం’ పేరుతో పవన్ రీమేక్ చేసారు. అటు ఖుషీ చిత్రాన్ని ‘ఖుషీ’ టైటిల్ తో పవన్ రీమేక్ చేసారు.  అటు విజయ్ హీరోగా తమిళంలో తెరకెక్కిన ‘తిరుపాచ్చి’ సినిమాను తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ ‘అన్నవరం’ పేరుతో రీమేక్ చేశారు. 

మరో విశేషం ఏమిటంటే.. ఈయన పవన్ నటించిన ఓ చిత్రాన్ని కోలీవుడ్ లో రీమేక్ చేసాడు అదే తమ్ముడు. ఈ చిత్రం తమిళంలో ‘బద్రి’ టైటిల్ తో రీమేక్ చేయడం విశేషం. మొత్తంగా ఈయన సినిమాలను మెగా హీరోలు రీమేక్ చేయడంతో పాటు ఆయన ఎస్.ఏ.చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వంలో మెగాస్టార్ నటించడం విశేషం.  అంతేకాదు ఇపుడు చిరు, పవన్  కళ్యాణ్ బాటలోనే  విజయ్ కూడా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి వారు అందుకోని స్థానాన్ని అందుకున్నాడు.

ఇక చిరంజీవి బర్త్ డే ఆగష్టు 22 అయితే.. విజయ్ బర్త్ డే జూన్ 22న కావడం విశేషం. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ 2 కావడం మరో ప్రత్యేకత. వీరి జీవితాల్లో 2 అంకె అనేది ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 

