  • Uday Kiran: ఉదయ్ కిరణ్ భార్య విషిత ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో..? ఎక్కడ ఉందో తెలుసా..?

Uday Kiran Wife Vishitha: టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ఒకప్పుడు స్టార్‌లా వెలుగొందిన హీరో ఉదయ్‌ కిరణ్‌.  ఆ తర్వాత‌ వరుస ఫ్లాప్‌లతో, మానసిక ఇబ్బందులతో ఉదయ్ కిరణ్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. మరి ఉదయ్ మరణం తర్వాత ఆయన భార్య విషిత ఏం చేస్తుందో తెలుసా..? తాజాగా విషితకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఒకటి బయటికొచ్చింది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ లేకుండా హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి తొలి సినిమాతోనే బంపర్‌ హిట్‌ని అందుకున్నాడు ఉదయ్‌ కిరణ్‌ . తెలుగులో ఉదయ్ నటించిన మొదటి సినిమా  'చిత్రం' అప్పట్లో బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇక ఆ తర్వాత వరుసగా 'నువ్వు నేను', 'మనసంతా నువ్వే' చిత్రాలతో విజయాలు అందుకుని హ్యాట్రిక్‌ హీరోగా నిలిచాడు. ఇక టాలీవుడ్‌లో క్రేజీ స్టార్‌గా ఎదిగిన ఉదయ్‌ కిరణ్‌.. అప్పట్లో అమ్మాయిల డ్రీమ్‌ బాయ్‌గా ఉండేవాడు.   

ఈ క్రమంలో ఉదయ్‌కి చిరంజీవి కూతురు సుస్మితతో ఎంగేజ్‌మెంట్‌ జరగడం, ఆ వెంటనే ఏమైందో తెలీదు కానీ అది క్యాన్సిల్‌ కూడా కావడం చకచకా జరిగిపోయాయి. అనంతరం ఉదయ్‌ కిరణ్‌ మళ్లీ తన కెరీర్‌పై దృష్టి పెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఈ హీరో కలుసుకోవాలని, శ్రీరామ్‌, హోలీ, నీ స్నేహం, నీకు నేను నాకు నువ్వు, ఔనన్నా కాదన్నా సినిమాల వరకు బానే హిట్టయ్యాయి. కానీ ఆ తర్వాతే ఉదయ్‌ కిరణ్‌‌ని వరుసగా పరాజయాలు వెంటాడాయి.  

ఇక అదే సమయంలో ఉదయ్‌ కిరణ్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌ అయిన విషితని 2012లో లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. సినిమాలు ప్లాప్ అవడం, ఇంట్లో ఖర్చులు, హిట్స్ రావట్లేదన్నా మానసిక వేదనతో 2014లో ఉదయ్‌ కిరణ్‌ ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఉదయ్‌ ఆత్మహత్య అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. అప్పటికే ఆయనకు విషితతో పెళ్లయి రెండేళ్లు. 

భర్త మరణంతో విషిత ఒంటరైపోయింది. తన భర్త స్టార్‌ హీరో అని ఎంతగా మురిసిపోయిందో, ఆయన మరణాంతరం అంతే కుంగిపోయింది. అయితే విషిత ఉదయ్‌ కిరణ్‌కి ముందు నుంచే చేదోడు వాదోడుగా ఉండేది. పరాజయాల వల్ల ఉదయ్‌ డిప్రెషన్‌కి వెళ్లినప్పుడు కూడా ఆమె అండగా ఉంది. అయితే భర్త మరణం తర్వాత ఇప్పటి వరకు మరో పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా విషిత ఒంటరిగానే ఉంటుంది.

పెళ్లికి ముందు నుంచే సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్ చేస్తున్న విషిత.. ప్రస్తుతం ఫేస్‌బుక్‌ లాంటి పెద్ద సంస్థలో ఉద్యోగాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. తాను ఇష్టంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త దూరం కావడంతో కుమిలిపోయిన ఆమె.. ఈ జీవితాన్ని ప్రస్తుతం ఉదయ్‌కే అంకితం చేసింది. కుదిరినప్పుడల్లా ఉదయ్‌ కిరణ్‌ పేరుతో ఎన్జీవో సంస్థలకు విరాళాలు ఇస్తూ సింపుల్‌లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తుంది.  

