America: అమెరికాను కూడా బానిసగా చేసిన ఆ దేశం... చాలా దారుణాలకు పాల్పడింది.. రక్తం మరిగే కథ..!!

America Under British Rule : అమెరికా ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ప్రపంచదేశాలకు పెద్దన్నగా పరిగణిస్తారు. అలాంటి శక్తివంతమైన దేశంగా కూడా ఒకప్పుడు బానిస దేశంగానే ఉంది. అవును మీరు చదివింది నిజమే. అమెరికాను కూడా బానిసగా గడగడలాడించిన దేశం ఏదో మీకు తెలుసా? ఆ దేశం పేరు వింటే మీరు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడతారు. ఆ దేశం చాలా దారుణాలకు పాల్పడింది.

1 /6

ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని దేశాలు ఒకానొక సమయంలో మరో దేశం చేతిలో బానిసలుగానే ఉన్నాయి. అంటే ఆ దేశాలను ఇతర దేశాలు పాలించాయి. భారత దేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు పాలించినట్లు.. ఆ దేశాలు ఇతర దేశాలు పాలించాయి.

2 /6

భారత్, ఆప్ఘానిస్తాన్, శ్రీలంకతోపాటు ఇలాంటి దేశాల జాబితాలో యూఏఈ , నైజీరియా, మలేషియా, లిబియావంటి దేశాలు కూడా బానిసత్వంలో చిక్కుకుని ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని జీవించాయి.

3 /6

  ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేశంగా నేడు గుర్తింపు పొందిన అమెరికా కూడా ఒక్కప్పుడు బానిసగా బతికిన దేశమే. అమెరికాను బానిసగా మార్చిన దేశం ఏదో తెలిస్తే మాత్రం మీరు షాక్ అవుతారు. దీని గురించి వరల్డ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ షాకింగ్ డేటాను షేర్ చేసింది.  

4 /6

అమెరికాను బానిసగా మార్చిన దేశం యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ అని వివరించింది. చాలా కాలంగా యూకే చేతిలో బానిసగా ఉన్న అమెరికాకు 1776లో స్వాతంత్ర్యం లభించిందని పేర్కొంది.

5 /6

1919, 1971, 1984, 1960లో బానిసత్వం నుంచి విముక్తి పొందిన ఆప్ఘనిస్తాన్, బహ్రెయిన్, బురుని, సైప్రస్ లను యూకే తన బానిసలుగా చేసుకున్నట్లు డేటా వివరించింది.

6 /6

వీటితోపాటు ఫిజి, ఘనా, ఇరాక్, జోర్డాన్ దేశాలు కూడా యూకే నుంచి స్వాతంత్ర్యం పొంది స్వేచ్చగాలిని పీల్చుకున్నాయి. యూకే ఏదోక సమయంలో రికార్డు స్థాయిలో 50 కంటే ఎక్కువ దేశాలను తమ బానిస దేశాలుగా మార్చుకుని పాలించిందని డేటా చూపిస్తుంది.    

