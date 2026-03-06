CM Nitish Kumar Net Worth: బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి.. తాను రాజ్యసభకు వెళుతున్నట్లు సీఎం నితీష్ కుమార్ చేసిన ప్రకటన చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఏకంగా పదిసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నితీష్ కుమార్.. రాష్ట్రంలో అత్యధిక కాలం సీఎంగా పని చేసిన రికార్డు ఉంది. ఇక్కడ ఆయన ఆస్తుల వివరాల గురించి తెలుసుకుందాం..
నితీష్ కుమార్ తొలిసారి 2000 సంవత్సరంలో కేవలం 7 రోజులు మాత్రమే పదవిలో ఉన్నారు. ఆ తరువాత 2005, 2010, 2015 (2 సార్లు), 2017, 2020, 2022, 2024, 2025లో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
2025 సంవత్సరానికి తన స్థిర, చరాస్తుల వివరాలను గతంలోనే నితీష్ కుమార్ బహిరంగంగా వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం.. ఆయన ఎక్కువ కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినా.. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా సింపుల్గా గడిపారు.
డిసెంబర్ 24, 2025న విడుదలైన ఈ ఆర్థిక నివేదిక ప్రకారం.. ఆశ్చర్యకరమైన గణాంకాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యమంత్రి వద్ద కేవలం రూ.20,552 నగదు మాత్రమే ఉన్నట్లు తేలింది. ఆయన వివిధ బ్యాంకు ఖాతాలలో కూడా భారీ మొత్తం డబ్బులు లేవు. మూడు ప్రధాన ఖాతాలలో దాదాపు రూ.58 వేలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
నితీష్ కుమార్ ఇప్పటికీ తన పాత ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ కారునే వాడుతున్నారు. 2015 లో ఈ కారును కొనుగోలు చేశాడు. ఈ కారు ప్రస్తుత విలువ సుమారు రూ.11.32 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా.
ఆభరణాల విషయానికి వస్తే.. నితీష్ కుమార్ వద్ద మూడు ఉంగరాలు ఉండగా.. ఇందులో రెండు గోల్డ్, ఒక వెండిది. వీటి విలువ రూ.2.03 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా.
నితీష్ కుమార్ వ్యక్తిగత వస్తువులలో రూ.35 వేల విలువైన ట్రెడ్మిల్, వ్యాయామ సైకిల్, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, స్పిన్నింగ్ వీల్ వంటివి ఉన్నాయి. తన ఆస్తుల జాబితాలో ఆయన పశువులను కూడా చేర్చారు. ఆయన బ్యాంక్ల నుంచి లోన్ తీసుకోలేదు. ఆయన ఏ బ్యాంక్కు కూడా ఒక్క రూపాయి బాకీ లేరు. విద్యుత్, వాటర్, టెలిఫోన్ తదితర ఎలాంటి బిల్లులు కూడా పెండింగ్లో లేవు.
నితీష్ కుమార్కు పశుపోషణ అంటే మక్కువ ఎక్కువ. ప్రస్తుతం ఆయనకు 10 ఆవులు, 13 దూడలు ఉన్నాయి. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.1.45 లక్షలుగా అంచనా. ఈ చరాస్తులన్నీ కలిపితే.. నితీష్ కుమార్ మొత్తం చరాస్తులు రూ.17,66,196.
ఆయనకు న్యూఢిల్లీలోని ద్వారకలో 1,000 చదరపు అడుగుల ఫ్లాట్ ఉంది. ఈ ఫ్లాట్ను 2004లో సుమారు రూ.13.78 లక్షలకు కొనుగోలు చేశారు. క్రమంగా దీని విలువ పెరగడంతో ప్రస్తుతం రూ.1.48 కోట్లుగా ఉంది. వ్యవసాయ లేదా వ్యవసాయేతర భూమి లేదు.