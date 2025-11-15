Old Rs 5 Notes Sale: పాత రూ.5 నోట్లతో.. ఇలా రూ.30 లక్షల సంపాదించవచ్చని తెలుసా?

Old Rs 5 Notes Sales: పాత రూ.5 రూపాయల నోటు మీ దగ్గర ఉంటే లక్షల సంపాదించవచ్చని మీకు తెలుసా? సులభంగా పాత నోట్లను అమ్మేసి చాలామంది ఇప్పుడు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చాలామంది OLXతో పాటు కాయిన్ బజార్ డాట్ కం(Coinbazzar com)లో వీటిని అమ్మేస్తున్నారు.
Old Rs 5 Notes Sales For Rs 30 Lakhs: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో నోట్ల విక్రయాలకు సంబంధించిన అనేక వార్తలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది పాత నోట్ల బిజినెస్ చేస్తూ లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. మార్కెట్లో బల్క్గా లభించే.. పాత నోట్లను సేకరించి ఆన్లైన్లో లక్షల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఇతర దేశాల్లో వేలం కూడా వేస్తున్నారు.
మీ దగ్గర కూడా పాత నోట్లు ఉంటే ఆన్లైన్లో సింపుల్గా విక్రయించొచ్చని మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు కాయిన్ బజార్(Coinbazzar com)తో పాటు OLX వంటి కొన్ని పాత వస్తువులను విక్రయించే వెబ్సైట్లో వీటిని పెట్టి ఆన్లైన్లో సింపుల్గా అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా అరుదైన పాత నోట్లు అయితే ఎగబడి మరి కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
అరుదైన రూ.5 రూపాయలు రూ.10 నోట్లో అయితే.. విచ్చలవిడిగా ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్మేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఐదు రూపాయల నోట్లు అయితే, చాలామంది ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మిడిలిస్ట్ దేశాలకు సంబంధించిన కొంతమంది వీటిని చాలా ఇష్టంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా పాత ఐదు రూపాయల నోటుపై 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే చాలు.. దీనిని ఆన్లైన్లో ఊహించని ధరల్లో అమ్మేయవచ్చు. ఇదే కాకుండా ఈ నోటు ఇప్పుడు మార్కెట్లో 3 లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షల వరకు వ్యాల్యూని కలిగి ఉంది. అంటే ఇలాంటి ఒక్క నోటు మీ దగ్గరే ఉంటే దాదాపు రూ.3 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు.
ముఖ్యంగా పాత నోటును విక్రయించాలనుకునే వారు తప్పకుండా అది కొన్ని లక్షణాలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆన్లైన్లో దీనిని 3 లక్షలకు అమ్మాలనుకుంటే తప్పకుండా దానిపై 786 అనే సిరీస్ నెంబర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆ నోటు తప్పకుండా లైట్ గ్రీన్ కలర్ లో లేదా ఇతర రంగులో ఉండాల్సి ఉంటుంది.
మీ దగ్గర కూడా ఇలా 786 నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లు దాదాపు పది ఉంటే ఏకంగా రూ.30 లక్షల వరకు సంపాదించవచ్చు. అలాగే ఉన్న నోట్లను విక్రయించాలనుకునే వారు కూడా.. నేరుగా కాయిన్ బజార్ డాట్ కంలో రెండు పక్కల నోట్లోనే ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేసి.. నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే కావాలనుకునేవారు కొనుగోలు చేస్తారు.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. కేవలం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకొని రాసింది మాత్రమే. అలాగే దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత నోట్లను అమ్మడంతో పాటు కొనుగోలు చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. ఇలా చేసేవారిపై తప్పకుండా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చర్యలు తీసుకుంటుంది.