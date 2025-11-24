English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
King Cobra Vs Common Cobra: కోబ్రా Vs కింగ్ కోబ్రా ఈ తేడా తెలుసా..! దేనిలో విషం ఎక్కువంటే..

King Cobra Vs Common Cobra: కింగ్ కోబ్రాకు .. సాధారణ కోబ్రా చూడడానికి ఒకేలా ఉన్న .. రెండింటి మధ్య ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. 
రెండూ విషపూరిత పాములే  అయినప్పటికీ, కింగ్ కోబ్రా,  కామన్ కోబ్రా రెండు విభిన్నమైనవి. ఈ రెండు పాముల్లో దేవిలో విషం ఎక్కువంటే.. 
కింగ్ కోబ్రా అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. సాధారణ కోబ్రా  మానవుల సంచరించే ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి.  ఈ రెండు పాములు ఎక్కువగా చీకటిలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. కింగ్ కోబ్రా vs కామన్ కోబ్రా విషయానికి వస్తే.. జర్నల్ ఆఫ్ వెనమస్ యానిమల్స్,  టాక్సిన్స్‌లో ప్రచురితమైన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, రెండు జాతులు ప్రత్యేకమైన విషంతో పాటు కొన్ని  ప్రవర్తనా లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.  ఇవి పరిణామంలో  వాటిని వేరు చేస్తాయి. పరిమాణం,  ఆవాసాలు,  విషం  అవి ప్రవర్తించే స్వభావం పై ఆధారపడి ఉంటాయి. 

కింగ్ కోబ్రా  ఓఫియోఫాగస్ జాతికి చెందినది. సాధారణ కోబ్రా నాజా జాతికి చెందినది. ఇందులో ఆసియా, ఆఫ్రికా అంతటా కనిపిస్తుంటాయి.  రెండూ ఎలాపిడ్ కుటుంబానికి చెందినవి అయినప్పటికీ, వాటి జన్యు పరంగా భిన్నమైనవి. కింగ్ కోబ్రా సైజులో పెద్దది.  ప్రధానంగా కింగ్ కోబ్రా ఇతర పాములను తిని బతుకుతుంది. మానవులకు దగ్గరగా జీవించడానికి అలవాటు పడిన సాధారణ కోబ్రా చిన్న చిన్న  జంతువులను ఎలుకలను వేటాడి బతుకుతుంది. వాటి ఉమ్మడి వంశ పారంపర్యత ఉన్నప్పటికీ, అవి ప్రవర్తన, పరిమాణం, నివాస ప్రాధాన్యత, విషంలో కొద్ది పాటు  తేడా ఉంటాయి.

కింగ్ కోబ్రా, కామన్ కోబ్రా  సైజుతో  పోల్చినప్పుడు, కింగ్ కోబ్రా  లెవలే వేరు. ఇది 18 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది.  ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన విషపూరిత పాము. మాములు కోబ్రా సాధారణంగా 5 నుండి 7 అడుగుల మధ్య  ఉంటుంది. సాధారణ కోబ్రా తలపై  కళ్ళజోడు లాంటి గుర్తు ఉంటుంది.  కింగ్ కోబ్రా దాని శరీరంలో మూడవ వంతును నేల నుండి పైకి ఎత్తగలదు. నిపుణులైన  వన్యప్రాణుల సంరక్షకులను భయపెట్టేలా  ఉంటుంది. దాని పొడవుతో ఆసియాలో బలీయమైన జాతిగా  గుర్తించడం జరిగింది. 

కింగ్ కోబ్రా vs కామన్ కోబ్రా: ఆహారం, ప్రవర్తన, వేట అలవాట్లు ఆహారం ఈ రెండు జాతుల పాములను  వేరు చేస్తున్నాయి. కింగ్ కోబ్రా ప్రధానంగా చిన్న కోబ్రాలో పాటు చిన్న సైజు పాములను తింటుంది. సాధారణ కోబ్రా మాములు  ఆహారంతో పాటు గుడ్లు చిన్న చిన్న పురుగులతో పాటు  కప్పలు, పక్షులు, ఎలుకలు, బల్లులను తింటుంది. దీని కారణంగా, ఇది తరచుగా వ్యవసాయ భూములు,  గ్రామాల సమీపంలో నివసిస్తుంది. 

ప్రవర్తన పరంగా, కింగ్ కోబ్రా చాలా సైలెంట్. కామ్ గోయింగ్. దాడి చేసే ముందు  బుసలు కొడుతూ హెచ్చరిస్తుంది. అయితే, మాములు కోబ్రా సాధారణంగా మానవుల చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఇవి భయంతో మనుషులను ఇతర జంతువును ఎక్కువగా కాటేస్తుంటాయి.  అది కూడా  ఆత్మరక్షణలో భాగంగా ఇవి కాటు వేస్తుంటాయి. 

రెండు పాముల్లో విషం తాలుకా వ్యత్యాసం కొట్టిచ్చినట్టు  కనబడుతుంది. కింగ్ కోబ్రా విషం ఒక మిల్లీగ్రాముకు కాత్త తక్కువగా ఉంటుంది.  కానీ చాలా ఎక్కువ ప్రమాదకారి. ఒకేసారి ఏనుగును లేదా  అనేక మందిని తన విషంతో  చంపగలదు కింగ్ కోబ్రా విషం.  సాధారణ కోబ్రా విషం చాలా శక్తివంతమైనది. ఇది నాడీ వ్యవస్థపై వేగంగా పనిచేస్తుంది. శ్వాసకోశ పక్షవాతానికి కారణమవుతుంది. ఈ రెండు పాముల ప్రవర్తన, కోరల నిర్మాణం వంటి  తేడాలతో కలిపి ఈ వైవిధ్యాలు ప్రతి జాతిని ప్రత్యేకంగా ఉంచేలా చేశాయి.   

రెండు జాతుల పాటులు  వాటి పర్యావరణ వ్యవస్థలకు చాలా ముఖ్యమైనవి. కింగ్ కోబ్రా పాము జనాభాను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.  ఆహార వలయంలో ఆరోగ్యకరమైన సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.  మాములు కోబ్రా ఎలుకల సంఖ్యను అదుపులో ఉంచుతుంది. దీని వలన రైతులకు  పంట నష్టం,  వ్యాధి వ్యాప్తిని నివారించడం ద్వారా సాధారణ కోబ్రా కీలక పాత్రను పోషిస్తుంది. 

దురదృష్టవశాత్తు, ఈ రెండు పాము జాతులు మానవుల నుంచి ముప్పు ఎదుర్కుంటున్నాయి.   అయితే సాధారణ కోబ్రా అధికారికంగా అంతరించిపోనప్పటికీ, అటవీ నిర్మూలన,  వేట కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాలలో వీటి జాతి తగ్గుతోంది.కింగ్ కోబ్రా పెద్దదిగా, బలంగా  మరింత గంభీరంగా ఉంటుంది.  కానీ మానవులు నిజంగా జాగ్రత్తగా ఉండవలసినది సాధారణ కోబ్రాతోనే.  రెండూ ప్రకృతిలో కీలక పాత్రలు కలిగినవి. తెలివైన మాంసాహారులని చెప్పాలి. 

