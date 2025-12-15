Hardik Pandya Girlfriend: భారత ఆల్రౌండర్ హార్ధిక్ పాండ్యా అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో 1000కి పైగా పరుగులు, 100కు పైగా సిక్సర్లు, 100కు పైగా వికెట్లు తీసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరాడు. ఈ ఘనత సాధించిన హార్ధిక్కు ఆయన గర్ల్ఫ్రెండ్.. ఇన్స్టా వేదికగా ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేసింది.
హార్ధిక్ పాండ్యా ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్లో టీమిండియా తరుపున టీ20 క్రికెట్లో 1000 పరుగులు, 100 వికెట్లు, 100 సిక్సర్లు కొట్టిన తొలి భారత ఆటగాడిగా చరిత్ర సృష్టించాడు.
దీంతో హార్దిక్ పాండ్యాపై అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో అతడి ప్రియురాలు మహికా శర్మ సైతం హార్దిక్ను అభినందించింది. తన బాయ్ఫ్రెండ్ హార్ధిక్ని ఆమె ముద్దుగా బేబీ అని పిలుస్తోంది.
100 బేబీ.. రాక్స్టార్ లెజెండ్ హీరో..!! అంటూ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం మహికా శర్మ చేసిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 100 వికెట్లు తీసిన మూడో భారత బౌలర్గా హార్దిక్ రికార్డులకు ఎక్కాడు. అతడి కన్నా ముందు అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాలు ఈ ఘనత అందుకున్నారు.
ఆదివారం దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన మూడో టీ20 మ్యాచ్లో అతడు ఈ ఘనత సాధించాడు. దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్ ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ను ఔట్ చేయడం ద్వారా ఈ మైలురాయిని హార్ధిక్ పాండ్యా అందుకున్నాడు. 123 మ్యాచ్ల్లో 26.78 సగటుతో 100 వికెట్లు పడగొట్టాడు.