Interesting Fact: పాకిస్థాన్‌లో ఎంత మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారో తెలుసా..?

Hindu Population Pakistan: పాకిస్థాన్‌లో 2023 జనాభా లెక్కల ప్రకారం సుమారు 52 లక్షల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. మొత్తం పాకిస్తాన్ జనాభాలో వీరు కేవలం 1.61 శాతం మాత్రమే. అంటే ప్రతి వంద మంది పాకిస్థాన్ పౌరుల్లో ఒక్కరూ లేదా ఇద్దరూ మాత్రమే హిందువులు ఉంటారు.
 
1947లో బ్రిటిష్ ఇండియా విభజనకు ముందు.. ప్రస్తుత పాకిస్థాన్ ప్రాంతంలో హిందువులు 15 నుంచి 16 శాతం ఉండేవారు. కానీ విభజన తర్వాత లక్షలాది మంది హిందువులు భారత్‌కు వలస వెళ్లిపోయారు. దీని కారణంగా హిందూ జనాభా చాలా తగ్గిపోయింది.

పాకిస్థాన్‌లో హిందువులు ఎక్కువగా సింధ్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా థార్‌పార్కర్, మీర్‌పుర్‌ఖాస్, ఉమర్‌కోట్ జిల్లాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. 

థార్‌పార్కర్‌లో హిందువులు 50 శాతం మించి ఉన్నారు. ఇది పాకిస్థాన్‌లో హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్న ఏకైక జిల్లా.  

పంజాబ్, బలూచిస్తాన్ ప్రాంతాల్లో హిందూ జనాభా చాలా తక్కువ. అక్కడి చాలా జిల్లాల్లో కేవలం కొన్ని వందల కుటుంబాలు మాత్రమే ఉన్నాయి.  

పాకిస్థాన్‌లో హిందువుల మతపరమైన జీవితం మిశ్రమంగా సాగుతోంది. చాలా మంది దీపావళి, హోలీ వంటి పండుగలు జరుపుకుంటున్నారు, కానీ కొన్ని సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు.

