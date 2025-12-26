Pakistan Currency Value in India: ప్రస్తుతం యూఎస్ డాలర్ తో మన దేశ కరెన్సీ దాదాపు రూ. 90 కు చేరువైంది. అదే సమయంలో మన దేశ కరెన్సీ ఇతర దేశాల్లో ఎక్కువ వాల్యూ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా మన దేశ రూపాయి.. పాకిస్థాన్ దేశంలో ఎంత వాల్యూ చేస్తుందనే ఆసక్తి మన ప్రజల్లో ఉంది. పాకిస్థాన్ కరెన్సీ కూడా పాకిస్థాన్ రూపాయిగా పిలుస్తారు. అక్కడ మన కరెన్సీ వాల్యూ ఎంత ఉందంటే..
పాకిస్తాన్ కూడా భారత్ మాదిరే అన్ని రకాలుగా ప్రకృతి సోయగాలకు నిలయం. అటు ఎడారి, మంచు ప్రాంతాలతో పాటు ఓ ఖండానికి ఉండాల్సిన అన్ని లక్షణాలున్నాయి. భారత్ మాదిరే దాయాది దేశం కూడా ఓ ఉప ఖండం అని చెప్పాలి. అక్కడ కూడా ప్రకృతి సౌందర్యం, పచ్చని లోయలు, నగరాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. కానీ అక్కడి పాలకులు, సైనికులే ఉగ్రవాదం పెంచి పోషిస్తున్న కారణంగా ప్రపంచ పర్యాటకులకు ఎక్కువగా ఆకర్షించలేక ఆర్ధికంగా రోజు రోజుకు కుచించుకుపోతుంది.
పాకిస్థాన్ లో ఉన్న స్వాత్ లోయను చాలా మంది "పాకిస్తాన్ స్విట్జర్లాండ్" అని పిలుస్తారు. పర్యాటకులు తరచుగా ఈ దేశ అందాలను చూసేందుకు ఆ దేశానికి వెళ్లేవారు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా, పాకిస్తాన్కు వెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్న భారతీయుల మనస్సులలో మెదిలే ఏకైక ప్రశ్న - "పాకిస్తాన్లో 100 భారతీయ రూపాయలు వాల్యూ ఎంతనేది చాలా మంది మదిలో మెదిలే ప్రశ్న అని చెప్పాలి.
ఇక పాకిస్తాన్ దేశ అధికారిక కరెన్సీని పాకిస్తాన్ రూపాయిగా పిలుస్తారు. దాని కరెన్సీ కోడ్ PKR. ఉర్దూలో, దీనిని "రూపాయి" లేదా "రూపియా" అని కూడా పిలుస్తారు. పాకిస్తాన్ రూపాయి 1949 నుండి అధికారికంగా ఉపయోగంలో ఉంది. నేటికీ, పాకిస్తాన్ యొక్క రోజువారీ ఆర్థిక కార్యకలాపాలు దాని చుట్టూ తిరుగుతాయి.
భారతీయ రూపాయి vs పాకిస్తాన్ రూపాయి వ్యత్యాసానికి వస్తే.. ఒక దేశ కరెన్సీ విలువ ఆ దేశ ఆర్థిక బలం, స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 2025 సెప్టెంబర్ 23 నాటికి, 1 భారత రూపాయి (INR) = 3.19 పాకిస్తాన్ రూపాయి (PKR) గా నమోదు చేయబడింది. అంటే మీరు 100 భారతీయ రూపాయలను పాకిస్తాన్కు తీసుకెళితే.. అక్కడ దాని విలువ దాదాపు 318.58 పాకిస్తాన్ రూపాయిలు అవుతుంది. ఉదాహరణకు ₹100 INR = ₹318.58 PKR ₹500 INR = ₹1,592.90 PKR ₹1,000 INR = ₹3,185.80 PKR తో సమానం.
ఇక పాకిస్తాన్ రూపాయిలను భారత రూపాయిల్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే.. ₹100 PKR = ₹31.39 INR తో సమానం. ₹1,000 PKR = ₹313.89 INR సమానం. భారతీయ రూపాయితో పోలిస్తే పాకిస్తాన్ రూపాయి తక్కువగా ఉండటానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితి, ద్రవ్యోల్బణం, విదేశీ అప్పులు, రాజకీయ అస్థిరత, విదేశీ మారక నిల్వలు లేకపోవడం వంటి అనేక అంశాలన్నీ కరెన్సీ విలువను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఫలితంగా, భారత రూపాయి పాకిస్తాన్ రూపాయి కంటే బలంగా ఉంది.
పర్యాటకం లేదా వ్యాపారం కోసం పాకిస్తాన్కు ప్రయాణించే వారు ఈ మారకపు రేట్లను తెలుసుకోవడం అత్యవసరం అని చెప్పాలి. ఇది వారి రోజువారీ ఖర్చులు, వసతి, ఆహారం, ప్రయాణ ఖర్చులను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు, భారతదేశంలో ₹100 ఖరీదు చేసే వస్తువు పాకిస్తాన్లో ₹318 PKR ఖరీదు కావచ్చు. ప్రస్తుతం ఆ దేశానితో మన దేశం అన్ని రకాల ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి అందాలను చూడాలనుకునేవారికి ఇదో అశనిపాతం అని చెప్పాలి.