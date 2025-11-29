Motorola Edge 60 Fusion: రూ.2,999కే మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ మొబైల్.. ఎలా కొనుగోలు చేయాలో తెలుసా?

Motorola Edge 60 Fusion Offer Price: మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్ ఆఫర్స్తో పాటు ప్రత్యేకంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా లభిస్తుంది.
Motorola Edge 60 Fusion Offer Price: ప్రస్తుతం చాలామంది మోటోరోలా మొబైల్స్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి విడుదల కావడంతో వీటిని కొనడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో తక్కువ ధరకే మోటరోలా కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఆఫర్స్తో పాటు అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్ ఫోన్ మంచి ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 6.7-అంగుళాల 1.5K ఆల్-కర్వ్డ్ pOLED డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ ను కూడా అందిస్తోంది.
మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా అద్భుతమైన MediaTek Dimensity 7400 SoC (4nm)ప్రాసెసర్ (Processor)తో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన రియల్ కెమెరా సెటప్తో విడుదలైంది.. దీని వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరా (OIS, Sony LYT700C సెన్సార్)తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
అలాగే ఈ మొబైల్ 4k వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా 5,500mAh బ్యాటరీ, 68W వైర్డు టర్బో ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన Android 15 (Hello UI తో) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS) రన్ అవుతుంది.. ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన ధన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వివిధ వేరియంట్లను బట్టి ధర అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా బేస్ మోడల్ మొబైల్ను కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపు లభిస్తుంది. మార్కెట్లో 8gb ర్యామ్ కలిగిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ధర MRP రూ.25 వేలకు పైగానే ఉంది. అయితే, ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 12 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే ఈ మొబైల్పై బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.3 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇక ఎస్బిఐ బ్యాంక్ కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి పాత మొబైల్పై గరిష్టంగా రూ.20 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ2,999కే అందుబాటులో ఉంది.