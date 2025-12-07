Redmi 13 5G Prime Edition Discount Offers: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి మొబైల్ సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే, అమెజాన్ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. Redmiకి సంబంధించిన మొబైల్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.719 లోపే పొందే అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.
Redmi 13 5G Prime Edition Discount Offers News: కొంతమంది Redmi మొబైల్స్ ను ఎంతో ఇష్టంగా కొంటూ ఉంటారు. నిజానికి ఇవి అతి తక్కువ ధరల్లోనే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వస్తాయి.. అందుకే చాలా మంది వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. అయితే, మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో తక్కువ ధరకే Redmi మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే సరైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత తక్కువ ధరలకే ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్స్ లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో Redmi 13 5G Prime Edition స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. క్రిస్మస్ ఆఫర్స్ ప్రారంభం కాకముందే ఈ మొబైల్పై కొన్ని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఫ్లాట్ తగ్గింపు కూడా లభించడంతో అత్యంత చీప్ ధరకే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ అందుబాటులో ఉంది.
Redmi 13 5G Prime Edition స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Snapdragon 4 Gen 2 AE ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే ఇది వెనక భాగంలో 108MP ప్రొ-గ్రేడ్ కెమెరా ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీనికి తోడు అదనంగా 2 ఎంపీ మైక్రో కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 6.79 అంగుళాలు (17.25 cm) FHD+ డిస్ప్లేతో విడుదలైంది.
ఇక ఈ మొబైల్ డిస్ప్లే ప్రొటెక్షన్ కోసం చాలా ప్రత్యేకమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ను కలిగి ఉంటుంది.. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 5030mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ అయింది. అలాగే 33W టర్బో ఛార్జ్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ఇది వివిధ స్టోరేజ్ వేరియన్స్ తో పాటు కలర్ ఆప్షన్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే, అమెజాన్లో ఇది ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా బేస్ బేరియంట్ అసలు ధర మార్కెట్లో రూ.19,990 కాగా ఇప్పుడు అమెజాన్లో కేవలం 42 శాతం తగ్గింపుతో రూ.11,119కే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఈ కొత్త మొబైల్ని కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇది పొందడానికి తప్పకుండా ఏదైనా ఒక కండిషన్ కలిగిన స్మార్ట్ఫోన్ను ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.10,400 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను రూ.719కే కొత్త మొబైల్స్ సొంతం చేసుకోవచ్చు.