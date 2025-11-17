Vivo T4 Lite 5G Price Cut: స్పెషల్ MediaTek Dimensity 6300 5G ప్రాసెసర్తో vivo T4 Lite 5G మొబైల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా తక్కువ ధరలో లభిస్తోంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్పై ఉన్న స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Vivo T4 Lite 5G Price Cut: ఎప్పటి నుంచో 50MP ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన చౌవకైన స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన వీవోకి సంబంధించిన మొబైల్స్ అత్యంత చీప్ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా వాటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా గతంలో లాంచ్ అయిన vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో vivo T4 Lite 5G మొబైల్ అత్యంత చౌకైన ధరలనే అందుబాటులో ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 5G ప్రాసెసర్తో లాంచ్ అయ్యింది. అంతేకాకుండా 6.74 అంగుళాల డిస్ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
దీని డిస్ల్పే 720x1600 రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని వెనక భాగంలో 50MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2MP బోకె కెమెరాతో లభిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ కెమెరా 5MPతో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన 6000 mAh బ్యాటరీ, 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో లభిస్తోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Android 15 ఆధారిత Funtouch OS 15తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, AI ఫీచర్లు, డస్ట్తో పాటు స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు కలర్ (ప్రిజం బ్లూ, టైటానియం గోల్డ్) ఆప్షన్స్లో లభిస్తోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ర్యామ్తో పాటు ఫీచర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. మొదటి స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే, ఇది 4GB ర్యామ్తో పాటు 128GB స్టోరేజ్తో కూడిన మొబైల్ ధర రూ.10,499 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో రూ.11,499, మూడవ వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్తో రూ.12,999తో లభిస్తోంది.
ఇక ఈ vivo T4 Lite 5G స్మార్ట్ఫోన్పై ఫ్లిప్కార్ట్ ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్ను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర MRP రూ.13,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు 25 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.10,499కే లభిస్తోంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ మొబైల్ను ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.700 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో రూ.9,799కే పొందవచ్చు. ఇక దీనిని ఎక్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.8,000 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.1,799కే ఈ కొత్త మొబైల్ పొందంచ్చు.