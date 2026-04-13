Ginger Garlic Paste: కల్తీ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ని ఈ 5 సింపుల్ టిప్స్‌తో ఇలా ఈజీగా గుర్తించండి..!

Ginger Garlic Paste: మన కిచెన్‌లో ప్రతిరోజూ వాడే అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే అనారోగ్యం కొనితెచ్చుకున్నట్లే. ఇటీవల భారీ స్థాయిలో కల్తీ అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ పట్టుబడటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. బయట దొరికే అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ను అత్యంత అపరిశుభ్రమైన స్థలంలో, కెమికల్స్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మీరు కొనే అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్వచ్ఛమైనదా..? లేక కల్తీదా..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1. వాటర్ టెస్ట్: ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా పేస్ట్ వేసి కాసేపు పక్కన పెట్టండి. అది నాణ్యమైనదైతే యథావిధిగా ఉంటుంది. ఒకవేళ పేస్ట్ పైభాగంలో నీళ్లు తేలడం లేదా పేస్ట్, నీరు విడిపోవడం గమనిస్తే అది కచ్చితంగా కల్తీదే. బరువు పెంచడానికి కలిపే నీరు బయటకు రాకుండా స్టెబిలైజర్స్ వాడుతారు. కాసేపటికి వాటి ప్రభావం తగ్గి నీరు విడిపోతుంది.  

2. ముట్టుకోవడం ద్వారా గుర్తింపు: కొద్దిగా పేస్ట్‌ను తీసుకుని వేళ్ల మధ్య రుద్ది చూడండి. అసలైన పేస్ట్ చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా గరుకుగా లేదా చిన్న ఉండలు కట్టినట్లు తగిలితే.. అందులో బియ్యం పిండి లేదా గోధుమ పిండి కలిపారని అర్థం చేసుకోవాలి.  

3. రంగును బట్టి తేడా: సహజ సిద్ధమైన అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ లేత గోధుమ రంగు లేదా 'ఆఫ్-వైట్' కలర్‌లో ఉంటుంది. కానీ మీరు కొన్న ప్యాకెట్‌లోని పేస్ట్ మరీ తెల్లగా మెరిసిపోతున్నా లేదా విపరీతమైన ముదురు రంగులో ఉన్నా అనుమానించాల్సిందే. బాగా కన్పించడం కోసం అందులో బ్లీచింగ్ ఏజెంట్స్, కృత్రిమ రంగులు కలిపే అవకాశం ఉంది.  

4. ఘాటైన వాసన: తాజా అల్లం, వెల్లుల్లి మిశ్రమం నుంచి చాలా ఘాటైన సహజ వాసన వస్తుంది. ఒకవేళ వాసన తక్కువగా ఉన్నా లేదా రసాయనాల వాసన వస్తున్నా అది నకిలీదని గ్రహించాలి. తక్కువ మొత్తంలో అల్లం వాడి, ఆ లోటును పూడ్చడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ కలుపుతుంటారు.  

5. గ్లాసు నీటిలో కలిపి చూడండి: గ్లాసు నీటిలో ఒక స్పూన్ పేస్ట్ వేసి కలపండి. అది స్వచ్ఛమైనదైతే నీటిలో కరిగిపోయి నీరు మబ్బుగా మారుతుంది. ఒకవేళ పేస్ట్ నీటిపై తేలినా లేదా అడుగున గట్టి ముద్దలా ఉండిపోయినా అందులో కరగని రసాయనాలు ఉన్నాయని అర్థం. మీరు బయట అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొనాలనుకుంటే ప్యాకింగ్‌పై FSSAI లైసెన్స్ నంబర్, తయారీ మరియు ఎక్స్‌పైరీ తేదీలను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేయండి. వీలైతే ఇంట్లోనే ఫ్రెష్‌గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి.

