New Labour Code 2025: కొత్త లేబర్ కోడ్‌తో టేక్ హోమ్ శాలరీపై ఎఫెక్ట్‌.. ఎంత జీతం తగ్గుతుందంటే..?

New Labour Code 2025: కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన కొత్త లేబర్ కోడ్‌లతో ఉద్యోగుల జీతాల నిర్మాణంలో కీలక మార్పులు రానున్నాయి. కార్మికుల హక్కుల పరిరక్షణ, సామాజిక భద్రతను పటిష్టం చేయాలన్న లక్ష్యంతో మోదీ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా.. దీని ప్రభావం నేరుగా ఉద్యోగుల నెలవారీ టేక్ హోమ్ జీతంపై పడనుంది. వివరాలు ఇలా..
కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. ఒక ఉద్యోగి మొత్తం జీతంలో కనీసం 50 శాతం ‘వేతనం’గా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులోనే బేసిక్ పే, డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA), రిటైనింగ్ అలవెన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు చాలా కంపెనీలు బేసిక్ పేను తక్కువగా చూపించి.. మిగిలిన జీతాన్ని భత్యాల కింద కేటాయించేవి. దీంతో పీఎఫ్‌, గ్రాట్యూటీ భారం తగ్గించుకునేవి.   

ఇక నుంచి అలా చేయడానికి వీలులేదు. దీంతో ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం పెరుగుతుంది. అందుకునే అనుగుణంగానే పీఎఫ్‌, గ్రాట్యుటీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా పెరగనుంది. అయితే ఈ మొత్తం CTC నుంచే కట్ అవుతుండడంతో ఇన్ హ్యాండ్ శాలరీ తగ్గుతోంది.  

ఉదాహరణకు.. ఇప్పటివరకు రూ.10 లక్షల CTC ఉన్న ఉద్యోగి బేసిక్ పే 40 శాతం అంటే రూ.4 లక్షలుగా ఉండేది. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. ఇది కనీసం 50 శాతం అంటే రూ.5 లక్షలకు పెరుగుతుంది. దీంతో PF, గ్రాట్యుటీ వాటా పెరిగి.. నెలవారీ టేక్ హోమ్ జీతం సుమారు రూ.1,400 వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. వార్షికంగా చూస్తే ఇది దాదాపు రూ.16,810 వరకు తేడా ఉండనుంది.  

ఉద్యోగుల భవిష్యత్ భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త నిబంధనలు రూపొందించినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులు రిటైర్‌మెంట్ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో గ్రాట్యూటీ, పీఎఫ్‌ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

ప్రస్తుతం ఇన్ హ్యాండ్ శాలరీ తగ్గినా.. దీర్ఘకాలంలో ఇది ప్రయోజనకరమని అంటున్నారు.  రూ.10 లక్షల ప్యాకేజీ అయినా.. రూ.15 లక్షలు, రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీలు అయినా ఇదే ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులు తమ శాలరీ స్ట్రక్చర్‌ను సమీక్షించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.    

