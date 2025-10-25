English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • EPFO: ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు? మీకు ఫ్రీగా రూ.7లక్షల బీమా..!

EPFO: ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు? మీకు ఫ్రీగా రూ.7లక్షల బీమా..!

EPFO Free Insurance Scheme:  మరణం చెప్పి రాదు. ప్రతి ఉద్యోగి జీవితంలో ఆకస్మాత్తుగా ఎదురయ్యే ప్రమాదాలెన్నో ఉంటాయి. ఉద్యోగులు మరణిస్తే ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్నవారికి ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు కల్పించారు కాబట్టి వారి కుటుంబం ఆర్థికంగా పెద్దగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. కానీ చిన్న సంస్థలో తక్కువ జీతానికి పనిచేస్తూ ఇంటి ఖర్చులను నెట్టుకువస్తున్న వారి కుటుంబాలకు తీవ్ర ఇబ్బంది ఉంటాయి.  ఆ సమయంలో ఉద్యోగి జమ చేసుకున్న ఈపీఎఫ్ఓతోపాటు మరో కీలకమైన భద్రత తోడుగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. అదే ఎంప్లాయిస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్  స్కీమ్. ఈపీఎఫ్ఓ ఆధ్వర్యంలో 1976లో ప్రారంభమైన ఈస్కీమ్ ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు ఒక నిర్దిష్ట మొత్తంలో బీమా ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఉద్యోగులకు ఆర్థిక భద్రతను సైతం అందించే ఈపీఎఫ్ఓ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఇది అత్యంత కీలకంగా మారింది. 
1 /7

నేటి కాలంలో బీమా కవరేజ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైందని చెప్పాలి.  ఇది కుటుంబ ఆర్థిక భవిష్యత్తును సురక్షితం చేస్తుంది. అందుకే చాలా మంది తమ ఇళ్లను  వాహనాలను కూడా బీమా చేసుకుంటారు. అయితే, ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకుండా రూ. 7 లక్షల వరకు బీమా నుండి ప్రయోజనం పొందేందుకు మిమ్మల్ని అనుమతించే ప్రభుత్వ పథకం ఉంది.

2 /7

మీరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే..  మీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PF) మీ జీతం నుండి కట్ అవుతుంటే.. మీకు రూ. 7 లక్షల వరకు బీమా లభిస్తుంది. మరో ప్రధాన విషయం ఏంటంటే..  మీరు ప్రీమియంగా ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బీమాను ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) అందిస్తుంది.

3 /7

నిజానికి అందరు EPFO ​​సభ్యులు 1976 నాటి ఎంప్లాయీస్ డిపాజిట్ లింక్డ్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ (EDLI) కింద కవర్ చేర్చారు. ఈ పథకం ఉద్యోగి అనారోగ్యం, ప్రమాదం లేదా సహజ మరణం సంభవించినప్పుడు బీమా రక్షణను అందిస్తుంది. అటువంటి సందర్భాలలో, ఉద్యోగి నామినీ లేదా చట్టపరమైన వారసులు రూ. 7 లక్షల వరకు సహాయం పొందవచ్చు.

4 /7

ఉద్యోగి జీతం నుండి తగ్గించబడిన PF లో 0.5శాతం EDLI పథకంలో జమ చేస్తుంది. ELDI పథకం కింద మీరు పొందే మొత్తం గత 12 నెలల మీ జీతం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. బీమా కవర్ క్లెయిమ్ మీ చివరి ప్రాథమిక జీతం, DA కి 35 రెట్లు ఉంటుంది. అదనంగా, రూ. 1,75,000 వరకు బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

5 /7

ఉదాహరణకు, ఒక ఉద్యోగి గత 12 నెలల సగటు జీతం,  DA రూ. 15,000 అయితే, క్లెయిమ్ మొత్తం 35 x 15,000 లేదా రూ. 525,000 అవుతుంది. బోనస్ రూ. 175,000 కలిపితే, మొత్తం క్లెయిమ్ మొత్తం రూ. 700,000 అవుతుంది.  

6 /7

EDLI పథకం కింద, కనీస బీమా క్లెయిమ్ రూ.2.5 లక్షలు  గరిష్టంగా రూ. 7 లక్షలు ఉంటుంది. అయితే, కనీస క్లెయిమ్ అవసరం ఏమిటంటే ఉద్యోగి కనీసం 12 నెలలు ఉద్యోగం చేసి ఉండాలి. ఉద్యోగాలను వదిలివేసే ఖాతాదారులు ఈ ప్రయోజనానికి అర్హులు కారు.  

7 /7

ఈ బీమా క్లెయిమ్‌ను కార్యాలయంలో లేదా సెలవులో ఉన్నప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు మరణం సంభవించినప్పుడు మాత్రమే చేయవచ్చు. అయితే, పదవీ విరమణ తర్వాత ఈ బీమా క్లెయిమ్ అందుబాటులో ఉండదు. క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు మరణ ధృవీకరణ పత్రం, వారసత్వ ధృవీకరణ పత్రం వంటి పత్రాలు అవసరం.మైనర్ సంరక్షకుడు క్లెయిమ్ చేస్తుంటే, గార్డియన్‌షిప్ సర్టిఫికేట్, బ్యాంక్ వివరాలను కూడా అందించాలి.

epfo edli epfo edli scheme epfo edli scheme benefits Employees Deposit Linked Insurance epfo Insurance scheme epfo insurance scheme in Telugu epfo insurance eligibility EPF EPF Account epf account news EPF Account Benefits EPFO EPFO News Epfo free insurance scheme

Next Gallery

Tirumala: తిరుమలలో భారీ వర్షం.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే?