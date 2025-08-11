English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Late Night Snacks: బీ అలర్ట్.. లేట్ నైట్ స్నాక్స్ అంటే లైట్ కాదు.. ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఆరోగ్యం చెడిపోయే ఛాన్స్ పక్కా..!

Health Alert: అర్ధరాత్రి ఆకలి వేస్తుందా..? చిప్స్, నూడుల్స్, స్వీట్స్‌తో మీ నైట్ టైమ్ క్రేవింగ్స్ ని తీర్చుకుంటున్నారా..? అయితే జాగ్రత్త.. ఇవి తాత్కాలికంగా నోరుకు టేస్టీగా అనిపించినా.. దీర్ఘకాలంలో ఆరోగ్యానికి పెద్ద ముప్పుగా మారవచ్చు. 
 
1 /5

ఈ రోజుల్లో చాలామంది రాత్రి ఆలస్యంగా స్నాక్స్ తినడం అలవాటు చేసుకున్నారు. స్టూడెంట్స్, నైట్ డ్యూటీ చేసేవాళ్లు లేదా ఏదైనా తినాలనిపించినవాళ్లు అర్ధరాత్రి ఆకలి వేస్తే ఫ్రిజ్‌లో ఏమైనా ఉందేమో వెతుకుతారు. కానీ ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం వల్ల శరీరంపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది.

2 /5

ఈ అలవాటు వల్ల శరీరంలోని జీవ గడియారం గందరగోళానికి గురవుతుంది. ఈ గడియారం నిద్ర, మేల్కొనే సమయాలను నియంత్రిస్తుంది. ఆలస్యంగా తినడం వల్ల నిద్ర సరిగా పట్టదు. ఇది గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్, ఊబకాయం వంటి సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది.   

3 /5

అంతేకాకుండా రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం వల్ల జీవక్రియ సమస్యలు వస్తాయి. ఇవి రక్తపోటు, రక్తంలో షుగర్ లెవెల్స్, శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఈ సమస్యలు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతాయి.  

4 /5

ఈ అలవాటును మానుకోవడం అంత కష్టం కాదు. ముందు మీరు రాత్రి ఆలస్యంగా ఎందుకు తింటున్నారో గుర్తించండి. రాత్రి భోజనం సరిగా చేయలేదా లేదా ఆకలి ఎక్కువగా వేస్తోందా అని చూడండి. రోజూ ఒకే సమయంలో భోజనం చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇలా చేస్తే రాత్రి ఆకలి తగ్గుతుంది. రాత్రి భోజనంలో ప్రొటీన్, ఫైబర్, కార్బోహైడ్రేట్లు సమతుల్యంగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇవి కడుపు నిండిన భావనను ఎక్కువసేపు ఇస్తాయి.

5 /5

ఇంట్లో స్నాక్స్, జంక్ ఫుడ్ నిల్వ చేయడం మానేయండి. ఇలా చేస్తే రాత్రి ఆకలి వేసినప్పుడు తినాలనే ఆలోచన రాదు. ఈ సాధారణ మార్గాలతో రాత్రి స్నాక్స్ అలవాటును సులభంగా మానుకోవచ్చు.

Avoid Eating Snacks Late At Night Late Night Snacks Big Problems Late Night Snacks

Next Gallery

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. జీతాల పెంపుపై కేంద్రం క్లారిటీ!