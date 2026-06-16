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Carrot Oil: హెయిర్ ఫాల్ నుంచి హెయిర్ గ్రోత్ వరకు.. క్యారెట్ ఆయిల్ బెనిఫిట్స్ ఇవే!

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 16, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:09 PM IST

Carrot Oil Benefits: క్యారెట్ ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు.. జుట్టు సంరక్షణకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. విటమిన్ A, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉండే క్యారెట్ ఆయిల్‌ను జుట్టుకు అప్లై చేయడం వల్ల హెయిర్ గ్రోత్ మెరుగుపడటంతో పాటు జుట్టు బలంగా, మెరిసేలా మారుతుంది. అంతేకాకుండా తల చర్మానికి పోషణ అందించి జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మరి క్యారెట్ ఆయిల్‌ను జుట్టుకు ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Carrot Oil Benefits1/5

క్యారెట్ ఆయిల్‌

క్యారెట్ ఆయిల్‌లో విటమిన్ A, E వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరిగేలా చేస్తాయి. స్కాల్ప్​కి సరైన పోషకాలు అందకపోతే జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతుంది. క్యారెట్ ఆయిల్‌తో మసాజ్ చేయడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలపడతాయి.  

Carrot Oil Benefits2/5

క్యారెట్ ఆయిల్‌

డ్రై స్కాల్ప్ వల్ల దురద, పొలుసులు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. క్యారెట్ ఆయిల్ తల చర్మానికి తేమను అందించి పొడిబారడాన్ని తగ్గిస్తుంది. క్యారెట్ ఆయిల్‌లోని పోషకాలు జుట్టు క్యూటికల్స్‌ను స్మూత్‌గా ఉంచి జుట్టు మరింత మెరిసేలా కనిపించేందుకు తోడ్పడతాయి.  

Carrot Oil Benefits3/5

క్యారెట్ ఆయిల్‌

బలహీనమైన జుట్టు త్వరగా ఊడిపోతుంది. క్యారెట్ ఆయిల్ రెగ్యులర్‌గా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు దృఢంగా మారి బ్రేకేజ్ తగ్గవచ్చు. స్ప్లిట్ ఎండ్స్‌తో బాధపడేవారికి క్యారెట్ ఆయిల్ కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది జుట్టుకు తేమను అందించి చివర్లు పొడిబారకుండా చూస్తుంది.  

Carrot Oil Benefits4/5

క్యారెట్ ఆయిల్‌

క్యారెట్ ఆయిల్‌తో మృదువుగా మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగుపడి కుదుళ్లకు అవసరమైన పోషకాలు చేరడానికి సహాయపడుతుంది. తల చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చేసి పొడిబారడం తగ్గించడం ద్వారా చుండ్రు సమస్యను కొంతవరకు నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.  

Carrot Oil Benefits5/5

క్యారెట్ ఆయిల్‌

క్యారెట్ ఆయిల్‌లోని సహజ పోషకాలు జుట్టును కండిషన్ చేసి మృదువుగా, సిల్కీగా ఉండేలా చేస్తాయి. క్యారెట్ ఆయిల్‌లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు సూర్యరశ్మి, దుమ్ము, కాలుష్యం వల్ల జుట్టుకు కలిగే నష్టాన్ని కొంతవరకు తగ్గించడంలో ఉపయోగపడవచ్చు.  

TAGS:
Carrot Oil Benefits
Carrot Oil For Hair
Hair Growth
Hair care
natural hair oil
Healthy Hair
Strong Hair
Hair fall control
Scalp health

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