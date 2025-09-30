English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pumpkin Flower: గుమ్మడికాయే కాదండోయ్.. గుమ్మడి పువ్వులోనూ మైండ్ బ్లోయింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్..!

Pumpkin Flower Benefits: గుమ్మడికాయ.. దాని విత్తనాలే కాదు.. గుమ్మడి పువ్వుతోనూ ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. గుమ్మడి పువ్వులో ఉండే విటమిన్లు ఎ, సి, కాల్షియంతో.. మన శరీరంలో ఉండే హెల్త్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టొచ్చని.. ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నాయి. మరి గుమ్మడి పువ్వుతో ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
 
గుమ్మడి పువ్వు ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆరోగ్య వరం. గుమ్మడికాయ మరియు దాని గింజలు మాత్రమే కాదు.. గుమ్మడి పువ్వు కూడా అనేక పోషకాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు శరీరానికి బలాన్ని ఇస్తుంది.    

ఈ పువ్వులో విటమిన్లు ఎ, సి, కాల్షియం మరియు ఇనుము పుష్కలంగా ఉన్నాయి. గుమ్మడి పువ్వు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించడమే కాకుండా.. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.    

గుమ్మడి పువ్వు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అలసట, బలహీనత నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గుమ్మడి పువ్వులో ఉండే విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇది పిల్లలలో దృష్టిని మెరుగుపర్చి.. కంటి బలహీనతను తగ్గిస్తుంది.    

ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి.. అజీర్ణం, మలబద్ధకం మరియు కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. అలాగే కడుపును కూడా తేలికగా ఉంచుతుంది.  

గుమ్మడి పువ్వు మహిళల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే కాల్షియం మరియు ఇనుము.. రుతుక్రమ సమస్యలను తగ్గించడంలో, ఎముకలను బలోపేతం చేయడంలో మరియు రక్తహీనతను తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.    

