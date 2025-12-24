English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ragi Java: చలికాలంలో ప్రతిరోజూ రాగి జావ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Ragi Java In Winter: చలికాలం ప్రారంభమైన వెంటనే చాలా మందికి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయం. ఈ సీజన్‌లో చల్లని గాలులు వీచడం, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, జీర్ణ సమస్యలు, కీళ్ల నొప్పులు వంటి ఇబ్బందులు తరచూ వస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకోవడం, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం కోసం సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అలాంటి ఆహారాల్లో రాగి జావ ముందంజలో ఉంటుంది. చలికాలంలో రాగి జావ తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
రాగి జావ తాగడం వల్ల ముందుగా రోగనిరోధక శక్తి బలపడుతుంది. చలికాలంలో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ జలుబు, ఫ్లూ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు సులభంగా వస్తాయి. వీటిని తట్టుకోవడానికి బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ అవసరం. రాగిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పాలీఫెనాల్స్, అమినో ఆమ్లాలు ఉండటం వల్ల శరీర రక్షణ వ్యవస్థ బలపడుతుంది. రోజూ లేదా వారానికి ఒకసారి రాగి జావ తాగితే చలికాల వైరస్‌ల నుంచి శరీరాన్ని రక్షిస్తుంది.

అలాగే రాగి జావతో జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగుపడుతుంది. చలికాలంలో నీరు తక్కువ తాగడం, కదలికలు తగ్గడం వల్ల మలబద్ధకం, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు ఎక్కువవుతాయి. రాగి జావలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల పేగుల కదలికలు సజావుగా జరుగుతాయి. మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. పేగుల్లో మంచి బాక్టీరియా పెరగడానికి సహాయపడుతూ మొత్తం జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యవంతంగా ఉంచుతుంది.  

చలికాలంలో ఆకలి ఎక్కువగా అనిపించడం సహజం. దీంతో వేడిగా, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు, స్వీట్స్ ఎక్కువ తినాలని అనిపిస్తుంది. ఇది బరువు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. రాగి జావ తాగితే కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిపోయినట్టు ఉంటుంది. రాగిలోని ట్రిప్టోఫాన్ వంటి అమినో ఆమ్లాలు ఆకలిని నియంత్రిస్తాయి. అనవసర చిరుతిండిలు తినే అలవాటు తగ్గి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.  

డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి కూడా రాగి జావ చాలా మంచిది. రాగిలో తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. రాగి జావ మీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఒక్కసారిగా చక్కెర పెరగకుండా నియంత్రణలో ఉంటుంది. కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు రోజూ రాగి జావ తాగవచ్చు.

చలికాలంలో రాగి జావ తాగడం వల్ల శరీరం వెచ్చగా ఉంటుంది. రాగి శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేస్తుంది. ఉదయం లేదా రాత్రి రాగి జావ తాగితే తక్షణ శక్తి వస్తుంది. అలసట తగ్గి చలికాల బద్ధకం దూరమవుతుంది.  

