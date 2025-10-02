Drumstick Leaves: మునక్కాయలే కాదు.. వాటి ఆకులతోనూ అదిరిపోయే ప్రయోజనాలు.. ఏంటో తెలుసుకుందామా..!

Drumstick Health Benefits: మునగ చెట్టుతో మన ఆరోగ్యానికి బోలెడు ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇది కూరలకు మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలోనూ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా మునగ ఆకుల్లో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ చెట్టును సర్వ రోగాలను నివారించేదిగా పరిగణిస్తారు. మరి మునక్కాయలతో ఎలాంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మునగలో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు బలంగా మారతాయి. రోజూ మునక్కాయలు లేదా ఆకులను తినడం వల్ల ఎముకల సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఇందులో ఉండే ఐరన్ మరియు ఇతర పోషకాలు రక్తహీనతను నివారిస్తాయి. విటమిన్ సి మరియు విటమిన్ బి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తాయి.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మునగ ఆకులు చాలా మంచివి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించి వ్యాధిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
మునగాకులు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తొలగించి బరువును నియంత్రించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
మునగలోని పోషకాలు క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయి. కళ్ల చూపును మెరుగుపరచడంలో మరియు శ్వాసకోశ సమస్యలు ఫ్లూ వంటి వాటిని తగ్గించడంలో ఇది ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.
మునగాకులను జ్యూస్ చేసి తాగడం వల్ల ఈ ప్రయోజనాలు సులభంగా పొందవచ్చు. అందుకే ప్రతిరోజూ ఆహారంలో మునగాకులు లేదా కాయలను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మంచిది.