English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!

Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!

Benefits Of Eating Jaggery After Meals: బెల్లం ఒక సహజ స్వీటెనర్ మాత్రమే కాదు. ఇది పోషకాలతో నిండి ఉంది. శుద్ధి చేసిన చక్కెర కంటే చాలా ఆరోగ్యకరమైనదిగా పరిగణిస్తారు. భోజనం చేసిన తరువాత బెల్లం తినడం భారతీయుల ఇళ్లల్లో శతాబ్దాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం. బెల్లం ఇలా తినడం వల్ల ఇంకా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

బెల్లంలో ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి మితంగా తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి. బెల్లం ఆహారం తీసుకున్న తరువాత తింటే శరీరాన్ని సమతుల్యం చేస్తుందని.. సహజంగా జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.  

2 /5

హెవీగా లేదా ఎక్కువ నూనెతో వండిన భోజనం తిన్న తర్వాత బెల్లం తింటే.. అది జీర్ణక్రియను ప్రేరేపించడం ద్వారా శరీరం సర్దుబాటు చేయడంలో సహాయపడుతుంది. నెమ్మదిగా జీవక్రియ వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని నివారిస్తుంది. బెల్లం జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజితం చేస్తుంది. ఇది కడుపు ఆహారాన్ని సమర్థవంతంగా విచ్ఛిన్నం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. అజీర్ణం లేదా ఉబ్బరం అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది.  

3 /5

భోజనం చేసిన తరువాత బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో ఆమ్లాలు తటస్థీకరించబడతాయి. ఇది తరచుగా అసిడిటీ లేదా గుండెల్లో మంటతో బాధపడేవారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. బెల్లం జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. ఇది సమయానికి భోజనం, పోషకాలు అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారంతో కలిపి తీసుకుంటే బాగా పనిచేస్తుంది.  

4 /5

భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల స్వీట్స్ తినాలనే కోరిక తగ్గుతుంది. ఇది ప్రాసెస్ చేసిన స్వీట్లను అతిగా తినకుండా నిరోధిస్తుంది. బెల్లం కాలేయ పనితీరుకు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా, జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరచడం ద్వారా శరీరంలోని టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.  

5 /5

సాంప్రదాయ పద్ధతుల ప్రకారం బెల్లంను క్రమం తప్పకుండా కొద్ది మోతాదులో తీసుకుంటే రక్తం శుద్ధి అవుతుందని, రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుందని భావిస్తారు.  

Jaggery After Meal Benefits Benefits Of Eating Jaggery After Meals Jaggery After Meals Benefits Benefits Of Eating Jaggery Health Benefits Of Jaggery

Next Gallery

Mrunal Thakur: ఆ హీరోతో మృణాల్ ఠాకూర్ రొమాన్స్..అసూయతో 15 కిలోలు తగ్గిన ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్..!