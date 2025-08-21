Raw Banana: అరెవ్వా.. పండిన అరటిపండ్లే కాదండోయ్.. పచ్చి అరటికాయలతోనూ బోలెడు ప్రయోజనాలు..!

Raw Banana health benefits: పచ్చి అరటికాయలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. చాలామంది పండిన అరటిపండ్లు మాత్రమే తింటారు. కానీ పచ్చి అరటికాయల్లో కూడా శరీరానికి ఉపయోగకరమైన పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి బరువు తగ్గడం నుంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడం వరకు మన శరీరానికి ఎన్నో రకాలుగా సహాయపడతాయి. వీటిని సరిగ్గా వండుకుని తింటే ఆరోగ్యం చాలా మెరుగవుతుంది. ఇవి శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.
పచ్చి అరటికాయలు ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగకరం. వీటిలో ఫైబర్, రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ వంటి పదార్థాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపు నిండిన భావన ఇస్తాయి. అందుకే ఎక్కువగా తినడం తగ్గి బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
పచ్చి అరటికాయల్లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీని వల్ల అజీర్తి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.
పచ్చి అరటికాయలోని పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ B6 శరీర జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. దీనివల్ల క్యాలరీలు త్వరగా ఖర్చవుతాయి.
అలాగే పచ్చి అరటికాయల్లో ఉండే మెగ్నీషియం.. ఎముకలు, కండరాలను బలంగా ఉంచుతుంది. విటమిన్ C రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి అనారోగ్యాల నుంచి కాపాడుతుంది.
పచ్చి అరటికాయను నేరుగా తినకూడదు. దీనిని ఉడికించి లేదా కూరగా వండుకుని తినవచ్చు. చిప్స్లా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఉడికించి తింటేనే ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. దీన్ని మీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే మీ ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.