Mustard Seeds: ఆవాలను మీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి.. ఆ సమస్యలకు ఇక గుడ్‌బై చెప్పేయండి..!!

Mustard Seeds Benefits: ఆవాలు.. వీటిని మనం రోజు చేసే కూరల్లో తప్పకుండా ఉపయోగిస్తాం.. ఇవి వంటకు రుచిని పెంచడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తాయి. మన నిత్య జీవితంలో ఆవాలను భాగం చేసుకోవడం ద్వారా.. అనేక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్‌ను తగ్గించుకోవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆవాలలో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచుతాయి. దీంతో శరీరంలో వాపు తగ్గి, గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. ఆవాలు తినడం వల్ల దగ్గు, జలుబు వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి ఈ సమస్యలు దూరమవుతాయి.   

ఆవాలలోని కొన్ని గుణాలు క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయి. చర్మ సమస్యలైన సోరియాసిస్, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, రింగ్‌వార్మ్‌లను నివారిస్తాయి.   

ఆవాలలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వాపును తగ్గించి, కాలేయం పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. జీర్ణ సమస్యలను కూడా దూరం చేస్తాయి. ఇందులో పొటాషియం, కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు, కీళ్ల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. 

ఆవాలలో ఉండే మ్యూసిలేజ్ అనే పదార్థం మలబద్దకాన్ని తగ్గించి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. ఇక ఇందులో ఉండే విటమిన్లు చర్మాన్ని మెరిసేలా చేసి.. వయసు ముదిరే సంకేతాలను తగ్గిస్తాయి.   

అలాగే ఆవాల నూనెలో విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల.. జుట్టు ఎదుగుదలకు, జుట్టు సమస్యలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ఆవాలను రోజూ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండూ మెరుగవుతాయి.  

