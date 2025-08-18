English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Blue Tea: కళ్లకు ఫీస్ట్.. శరీరానికి ట్రీట్.. ఆరోగ్యాన్ని మార్చే ఈ శంఖం పూల టీతో కలిగే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే..!

Butterfly Pea Flower Tea: ఉదయం లేవగానే చాలా మంది కాఫీ లేదా టీతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. కానీ వీటి వల్ల కొన్నిసార్లు కడుపులో మంట, గుండెలో ఇబ్బంది వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే కొందరు గ్రీన్ టీ లేదా అల్లం టీ వంటి హెర్బల్ టీలను ఎంచుకుంటారు. అయితే ఇవి కాకుండా శంఖు పూలతో తయారు చేసే బ్లూ టీ అనే హెర్బల్ టీ ఉంది. ఇది చూడటానికి కలర్‌ఫుల్‌గా, రుచికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఆయుర్వేదంలో కూడా ఈ టీని ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదిగా పరిగణిస్తారు.
 
ఈ బ్లూ టీని రోజూ తాగితే శరీరంలోని ట్యాక్సిన్స్ బయటకు పోతాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రం చేస్తాయి. కడుపు సమస్యలు తగ్గి, శరీరం తాజాగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నవారికి ఈ టీ ఎంతో ఉపయోగం. ఇది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి, నిద్ర సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కప్పు బ్లూ టీ తాగితే మంచి నిద్ర వస్తుంది.  

ఈ టీ మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా గొప్పగా సహాయపడుతుంది. దీన్ని మెదడుకు అమృతంగా పిలుస్తారు. యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెదడును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సమతుల్యంగా ఉంచడంలోనూ ఈ టీ ఉపయోగపడుతుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో తాగితే చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.   

బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి బ్లూ టీ ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది జీవక్రియను మెరుగుపరిచి, శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగిస్తుంది. రోజూ రెండు కప్పుల ఈ టీ తాగితే నెల రోజుల్లో రెండు కిలోల వరకు బరువు తగ్గవచ్చు. కళ్ళ ఆరోగ్యానికి కూడా ఈ టీ చాలా మంచిది. ఇది దృష్టి సమస్యలను నివారిస్తుంది మరియు కళ్ళకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది.   

కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడేవారికి ఈ శంఖు పూల టీ ఒక వరం. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు నొప్పులను తగ్గిస్తాయి. రోజూ ఉదయం ఈ టీ తాగితే శరీర నొప్పులు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.  

శంఖు పూల టీ తయారు చేయడం చాలా సులభం. 5 నుండి 6 ఎండిన శంఖు పూల రేకులను ఒకటిన్నర కప్పుల నీటిలో 5 నుండి 10 నిమిషాలు మరిగించాలి. తర్వాత అందులో కొద్దిగా తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తాగాలి. చక్కెర వాడకపోవడమే మంచిది. ఈ టీని మితంగా తాగాలి. అతిగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు.  

