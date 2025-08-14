Interesting Facts: డివైడర్ల మధ్యలో మొక్కలు పెంచడం వెనుక ఉన్న రహస్యమేంటో తెలుసా..?

Roads Divided With Plants: మనం రోజూ ప్రయాణించే రోడ్ల మధ్యలో ఉండే డివైడర్లపై ఆకుపచ్చ మొక్కలు కనిపిస్తాయి. ఈ మొక్కలు కేవలం అందంగా ఉండడానికి మాత్రమేనా..? లేక వీటి వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా..? అసలు డివైడర్లలో మొక్కలు ఎందుకు పెంచుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హైవేలపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు డివైడర్ల మధ్యలో చిన్న చిన్న చెట్లు, పూల మొక్కలు లేదా అలంకార మొక్కలు కనిపిస్తాయి. వీటిని నాటడం వెనుక కేవలం అందం కోసమో, కాలుష్యం తగ్గించడం కోసమో కాదు.
హైవేలలో వాహనాలు చాలా వేగంగా వెళ్తాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో వాహనాల హెడ్లైట్లు హై బీమ్లో ఉంటాయి. దీనివల్ల ఎదురుగా వచ్చే వాహనం లైట్లు డ్రైవర్ కళ్లలో పడి రోడ్డు సరిగా కనిపించకపోవచ్చు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే డివైడర్లపై మొక్కలు నాటుతారు.
ఈ మొక్కలు లైట్ల ప్రకాశాన్ని అడ్డుకుని డ్రైవర్లకు రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. అంతేకాదు చుట్టూ ఉన్న పచ్చదనం డ్రైవర్లకు మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇలా మొక్కలు నాటడం వల్ల శబ్ద కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే మొక్కలు శబ్దాన్ని కూడా గ్రహిస్తాయి. అందుకే డివైడర్లపై మొక్కలు నాటడం చేస్తారు.