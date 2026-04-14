Ice Apple Benefits: సమ్మర్‌ స్పెషల్ తాటి ముంజలు.. ఈ వేసవిలో తింటే బోలెడన్నీ లాభాలు

Ice Apple Benefits: తాటిముంజలు.. ఇవి ఎక్కువగా వేసవికాలంలో లభిస్తాయి. దీన్ని వేసవిలో సూపర్ ఫుడ్‌గా పరిగణిస్తారు. ఈ పండును తిన్న తర్వాత మీరు మండే వేడిలో కూడా చాలా చల్లగా ఉంటారు. ఈ పండు యొక్క స్వభావం చల్లదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకే దీనిని ఐస్ యాపిల్ అని కూడా అంటారు. ఈ జ్యూసీ పండులో సహాజ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి. వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా ఉండేందుకు సహాయపడుతాయి. తాటి ముంజలతో కలిగే మరిన్ని ఆరోగ్యప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
 
వేసవికాలంలో చాలా మంది తాటి ముంజలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. రోడ్లపైనా, మార్కెట్లలోనూ వీటికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. ఇవి తియ్యగా రుచిగా ఉంటాయి. తాటి ముంజల్లో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎండలో డీహైడ్రేషన్ నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.  

తాటి ముంజలు తాటి చెట్ల కాయల నుంచి వస్తాయి. వేసవిలో దొరికే ముఖ్యమైన పండ్లలో ఇవి ఒకటి. ఇవి చూడటానికి జెల్లీలా కనిపిస్తాయి. పట్టుకుంటే జారిపోయేంత మృదువుగా ఉంటాయి. నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా తియ్యగా ఉంటాయి. లోపల నీరు నిండి ఉంటుంది. శరీరానికి చలువ చేసే ఈ పండ్లు ఎండాకాలం మొదలైన వెంటనే మార్కెట్లలో ఇవి కనిపిస్తాయి.  

తాటి ముంజల్లో తక్కువ క్యాలరీలు ఉంటాయి కానీ శరీరానికి అవసరమైన శక్తి మాత్రం ఎక్కువగా లభిస్తుంది. వేసవిలో చలువ కోసం ఇవి చాలా ఉపయోగకరం. ఎండవేడికి ముఖంపై మొటిమలు వచ్చేవారికి కూడా ఇవి మంచి ఉపశమనం ఇస్తాయి. తాటి ముంజలు తింటే శరీరంలో నీటి స్థాయి సరిగ్గా ఉంటుంది.   

తాటి ముంజల్లో ఉండే విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, ఐరన్, కాల్షియం, జింక్, పొటాషియం వంటి మినరల్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థను చురుగ్గా పని చేస్తుంది. గర్భిణీలు తరచూ జీర్ణ సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. వారు ఇవి తింటే జీర్ణం సులువుగా అవుతుంది. మలబద్ధకం, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. శరీర బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడతాయి.  

చికెన్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు దురద తగ్గి శరీరం చల్లబడటానికి తాటి ముంజలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. వేసవిలో బయటికి వెళ్తే అలసట, అధిక చెమట వల్ల శరీరం నీటిని కోల్పోతుంది. అలాంటి సమయంలో తాటి ముంజలు తింటే నీరు భర్తీ అయి అలసట తగ్గుతుంది.  

