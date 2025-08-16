Brussels Sprouts: చూడటానికి చిన్నవే కానీ ప్రయోజనాలు అనేకం.. ఈ విషయాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు..!

Brussels Sprouts: మనం తినే ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేస్తే చాలా ఆరోగ్య సమస్యలను తప్పించుకోవచ్చు. అలాంటి ఆహారాల్లో బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్ ఒకటి. ఈ చిన్న క్యాబేజీల్లాంటి వెజిటేబుల్ చూడటానికి సాధారణంగా ఉన్నా.. వీటిలో ఉండే పోషకాలు మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..
బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలనుకునేవారికి ఇవి చక్కటి ఎంపిక. ఈ కాయలను రోజూ తినడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు.
బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్లో ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి తక్కువ కేలరీలతో కడుపు నిండిన భావన ఇస్తాయి. దీనివల్ల ఎక్కువగా తినకుండా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడతాయి.
విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి, శరీరం వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందుతుంది. ఇందులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా చేసి, క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాన్ని తగ్గిస్తాయి.
ఈ కాయల్లో ఉండే ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. విటమిన్ K ఎముకలను బలంగా చేసి, వాటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారికి కూడా ఇవి హార్మోన్లను సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
షుగర్ సమస్య ఉన్నవారికి బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్ చాలా మంచివి. ఎందుకంటే ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి.