Chapati: తమ రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా చాలా మందికి చపాతీలు తినడం అలవాటు. కొంతమందైతే రోజుకు రెండు, మూడుసార్లు చపాతీలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. అయితే కొందరు చపాతీలను వేడి చేస్తూ తింటూ ఉంటారు. ఇలా తింటే చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
చాలా మంది రోజూ చపాతీలు తింటారు. కొందరు రోజుకు మూడు పూటలా చపాతీలు తినడానికి ఇష్టపడతారు. దీంతో ఒకేసారి ఎక్కువ చపాతీలు చేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టి తర్వాత వేడి చేసి తింటారు.
ఇలా పదే పదే వేడిచేసిన చపాతీలు తినడం, అలాగే వేడిచేసిన ఆహారం కూడా తినడం ఆరోగ్యానికి అస్సలు మంచిది కాదు.
ముఖ్యంగా ఎప్పుడో చేసిన చపాతీలను మళ్లీ మంట మీద కాల్చి తింటే జీర్ణం అవ్వడం చాలా కష్టమవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తెస్తుంది.
తాజాగా చేసిన చపాతీల్లో తేమ మరియు పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మళ్లీ వేడి చేస్తే ఈ పోషకాలు తగ్గిపోతాయి.
ఈ రోజుల్లో తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల కడుపు సమస్యలు సాధారణంగా వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో జీవక్రియ నెమ్మదిగా ఉంటుంది కాబట్టి సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తినడం మంచిది. అలాగే ఆహారాన్ని బాగా నమలకపోతే కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి తాజాగా చేసిన చపాతీలు తినడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది.