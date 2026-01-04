English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas Angry: ప్రభాస్‌కు విపరీతమైన కోపం వస్తే ఏం చేస్తారో తెలుసా..!

Prabhas : పాన్ ఇండియా పరంగా ప్రస్తుతం దూసుకుపోతున్న స్టార్ హీరో ప్రభాస్. భారీ సినిమాలు.. భారీ రెమ్యూనరేషన్.. ఇంకా అంతకంటే పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఆయన సొంతం. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్..
 సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 9న ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమాతో.. కామెడీ టచ్‌తో ప్రేక్షకులను నవ్వించేందుకు ప్రభాస్ సిద్ధమయ్యారు.
ప్రభాస్ హీరోగా వస్తున ది రాజా సాబ్ సంక్రాంతి సందర్భంగా..జనవరి 9 విడుదలకి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభాస్ సన్నిహితుడు..నటుడు ప్రభాస్ శ్రీను.. గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

ఆ ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ వ్యక్తిత్వం గురించి ఆయన ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. బయటకు చాలా సైలెంట్‌గా కనిపించే ప్రభాస్..నిజానికి చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అని అన్నారు. ముఖ్యంగా ఆయనకు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వివరించారు.  

ప్రభాస్‌కు కోపం వస్తే ఎక్కువగా అరవడం.. గొడవ చేయడం లాంటి పనులు చేయరని ప్రభాస్ శ్రీను చెప్పారు. బదులుగా ఒక్కసారిగా సైలెంట్ అయిపోతారట. ఎందుకు కోపం వచ్చిందో.. ఏ విషయం ఆయనను బాధ పెట్టిందో కూడా చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు అర్థం కాకుండా ఉంటుందని తెలిపారు. మాట్లాడకుండా ఉండిపోవడమే ఆయన కోపానికి పెద్ద సిగ్నల్ అని చెప్పారు.

అలాంటి సమయంలో ప్రభాస్‌ను మళ్లీ నార్మల్ మూడ్‌లోకి తీసుకురావాలంటే చాలా ఓపిక..అర్థం చేసుకునే మనసు అవసరం అని ప్రభాస్ శ్రీను అన్నారు. అది అందరికీ సాధ్యం కాదని..నిజంగా టాలెంట్ ఉన్నవాళ్లకే సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు. ఇదే విషయం ఇప్పుడు నెటిజన్ల మధ్య చర్చకు దారి తీసింది.

ఇక సినిమాల పరంగా చూస్తే ప్రభాస్ ప్రస్తుతం బిజీ షెడ్యూల్‌లో ఉన్నారు. ఒకవైపు స్పిరిట్ ..వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ చేస్తూనే.. మరోవైపు రాజా సాబ్ ప్రమోషన్స్‌లో పాల్గొంటున్నారు.

Prabhas Angry Prabhas Behaviour Prabhas Personal Life Prabhas Raja Saab Movie Prabhas Srinu Interview Prabhas Latest News

