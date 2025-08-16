Age Gap: తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్న కొడుకు.. అర్జున్ టెండూల్కర్ కంటే సానియా ఎంత పెద్దదో తెలిస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..!

Arjun tendulkar, saaniya chandhok age gap: భారత క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు అర్జున్ టెండూల్కర్.. ఇటీవల మిస్టర్ పావ్స్ పెట్ స్పా డైరెక్టర్ అయిన సానియా చందోక్తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే సచిన్ లాగే క్రికెట్ ఆడుతున్న అర్జున్.. ఇప్పుడు పెళ్లి విషయంలో కూడా తన తండ్రి అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తున్నాడు.
అర్జున్ టెండూల్కర్.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడిగా, క్రికెటర్ గా అందరికి సుపరిచితమే. రీసెంట్ గానే అర్జున్ టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగింది. దీనిపైన ఇరు కుటుంబాల నుంచి ఇంతవరకూ అఫీషియల్ ప్రకటన మాత్రం రాలేదు. కాగా అర్జున్ కి కాబోయే భార్య పేరు సానియా చందోక్. అయితే అర్జున్ తనకు కాబోయే భార్య కంటే సంవత్సరం చిన్నవాడు.
సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా తన భార్య అంజలి కంటే ఐదేళ్లు చిన్నవాడు. ఇప్పుడు తండ్రి బాటలోనే అర్జున్ కూడా.. తన కంటే వన్ ఇయర్ పెద్ద అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. అర్జున్ టెండూల్కర్ సెప్టెంబర్ 24, 1999న జన్మించగా.. సానియా జూన్ 23, 1998న జన్మించింది. ఇక సారా టెండూల్కర్ తన తమ్ముడు అర్జున్ కంటే రెండేళ్లు పెద్దది.
ముంబైలోని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనవరాలు ఈ సానియా చందోక్ . రవి ఘాయ్ గ్రావిస్ గ్రూప్ చైర్మన్. ఈ కంపెనీ క్వాలిటీ ఐస్ క్రీం, బ్రూక్లిన్ క్రీమరీ, ఇంటర్కాంటినెంటల్ హోటల్ వంటి వ్యాపారాలను నడుపుతుంది.
సానియా ముంబైలో పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ సంస్థ అయిన మిస్టర్ పావ్స్ పెట్ స్పా & స్టోర్లో డైరెక్టర్గా, భాగస్వామిగా పనిచేస్తుంది. సానియానే ఈ సంస్థను స్థాపించింది. సానియా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో చదివి.. 2024లో వెటర్నరీ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా పొందింది.
అర్జున్ సిస్టర్ సారా టెండూల్కర్ మరియు సానియా చందోక్ ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్. వీరిద్దరూ జైపూర్ ట్రిప్లో, ఐపిఎల్ మ్యాచ్ల సమయంలో కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకున్న ఫోటోలు.. ఇటీవల నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అయ్యాయి. ఇక అర్జున్, సానియా ఎంగేజ్మెంట్ సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల మధ్య జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది.