World’s Strongest Armies: ప్రపంచంలో అత్యంత బలమైన సైన్యాలు కలిగిన దేశాలు ఏవో తెలుసా..? టాప్ లో ఏ దేశం ఉందంటే..!!

World's Top Military Powers: ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైన్యాలు కలిగిన దేశాలు ఏడు ఉన్నాయి. ఈ దేశాలు తమ సైనికులను, విమానాలు, ట్యాంకులు, డ్రోన్లు, జలాంతర్గాములను ఎప్పటికీ మెరుగుపరుచుకుంటూ యుద్ధ సమయంలో తమ దేశాన్ని రక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాయి. మరి ఆ ఏడు దేశాల్లో మొదటి స్థానంలో ఏ దేశం ఉంది..? అందులో మన భారతదేశం ఉందా..? ఉంటే ఏ స్థానంలో ఉందనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అమెరికా సైన్యం ప్రపంచంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఇందులో 21,27,500 మంది సైనికులు, 13,209 విమానాలు, 4,640 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. అమెరికా తన సైన్యం కోసం సంవత్సరానికి 895 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది.
రష్యా సైన్యం రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ 35,70,000 మంది సైనికులు, 4,292 విమానాలు, 5,750 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. రష్యా సైన్యం కోసం ఏటా 126 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది.
చైనా సైన్యం మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఇందులో 31,70,000 మంది సైనికులు, 3,304 విమానాలు, 5,000 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. చైనా సైన్యం కోసం సంవత్సరానికి 266.8 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది.
భారతదేశ సైన్యం ప్రపంచంలో నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. ఇందులో 51,37,550 మంది సైనికులు, 2,216 విమానాలు, 4,614 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం తన సైన్యం కోసం 86.1 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది.
దక్షిణ కొరియా ఐదవ స్థానంలో ఉన్న దేశం. ఇందులో సైన్యంలో 38,20,000 మంది సైనికులు, 739 హెలికాప్టర్లు, 2,223 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. ఈ దేశం సైన్యం కోసం ఏటా 46.3 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది.
యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సైన్యం ఆరవ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ 11,08,860 మంది సైనికులు, 631 విమానాలు, 227 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. ఈ దేశం సైన్యం కోసం ఏటా 71.5 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది. దీని వైమానిక దళం కూడా చాలా బలంగా ఉంది.
ఫ్రాన్స్ సైన్యం ప్రపంచంలో ఏడవ స్థానంలో ఉంది. ఇందులో సుమారు 3,76,000 మంది సైనికులు, 976 విమానాలు, 215 ట్యాంకులు ఉన్నాయి. ఫ్రాన్స్ రక్షణ పరిశ్రమ చాలా బలమైనది. ఈ దేశం సైన్యం కోసం సంవత్సరానికి 55 బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తుంది.