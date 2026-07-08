/Health Tips: ఏ వ్యాధికి ఏ ఆహారం ప్రమాదమో తెలుసా? ఈ తప్పులు చేస్తే ఆరోగ్యం మరింత దెబ్బతింటుంది!

Health Tips: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సమతుల ఆహారం తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అయితే ప్రతి ఆహారం అందరికీ ఒకేలా మేలు చేస్తుందని అనుకోవడం పొరపాటు. కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కొన్ని రకాల ఆహారాలను తీసుకుంటే వ్యాధి మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే ఆరోగ్య పరిస్థితికి అనుగుణంగా ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
డయాబెటిస్తో బాధపడేవారు చక్కెర, స్వీట్లు, శీతల పానీయాలు, మైదాతో చేసిన పదార్థాలను వీలైనంత వరకు నివారించాలి. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని ఒక్కసారిగా పెంచి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి.
హైబీపీ ఉన్నవారు ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం, ప్యాకెట్ స్నాక్స్, ఊరగాయలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్ను తగ్గించడం మంచిది. సోడియం అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది.
గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాహారం, బేకరీ పదార్థాలను పరిమితంగా తీసుకోవాలి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ను పెంచి గుండె ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు.
కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య ఉన్నవారు పాలకూర, రాగులు, జీడిపప్పు, డార్క్ చాక్లెట్ వంటి ఆక్సలేట్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలను జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఇవి రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాన్ని పెంచవచ్చు.
యూరిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉండే గౌట్ బాధితులు రెడ్ మీట్, కొన్ని సముద్ర చేపలు, మద్యం వంటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి కీళ్ల నొప్పులు, వాపును మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నవారు జంక్ ఫుడ్, చక్కెర పానీయాలు, మద్యపానాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం మంచిది. ఇవి కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి.
ఈ సమస్యలతో బాధపడేవారు అధిక కారం, మసాలా పదార్థాలు, కాఫీ, గ్యాస్ డ్రింక్స్ను పరిమితంగా తీసుకోవాలి. ఇవి కడుపులో మంట, అసౌకర్యాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంటుంది.
హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవారు క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ వంటి గోయిట్రోజెన్లు అధికంగా ఉండే కూరగాయలను వైద్యుల సూచన మేరకు మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది.
ఏదైనా దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడుతున్నవారు స్వయంగా డైట్ మార్చుకోవడం కంటే వైద్యులు లేదా డైటీషియన్ సలహా మేరకు ఆహార ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం ఉత్తమం. సరైన ఆహారపు అలవాట్లు పాటించడం ద్వారా వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు.