Prabhas: తనకు బాగా ఇష్టమైన వారికి డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా..?

Prabhas: హీరో ప్రభాస్ 'ఈశ్వర్' సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా ఫుల్ ఫేమస్ అయ్యాడు. తాజాగా 'ది రాజా సాబ్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకున్నప్పటికీ.. కమర్షియల్‌గా మాత్రం సక్సెస్ సాధించిందనే చెప్పాలి. అయితే తనకు బాగా ఇష్టమైన వారికి రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇచ్చే గిఫ్ట్ గురించి ఓ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది. 
 
బాహుబలి సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్టార్ స్టేటస్ సంపాదించాడు ప్రభాస్. ఇప్పుడు బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా గడుపుతున్నాడు. ప్రభాస్ తన తోటి నటీనటుల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూస్తాడన్న సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాకుండా షూటింగ్ సెట్స్‌ వాళ్లతో కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు.  

ప్రభాస్‌తో యాక్ట్ చేసిన కో-స్టార్స్ కూడా డార్లింగ్‌ది ఏంతో మంచి మనసు అని చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ప్రభాస్ తనకు నచ్చిన వారికి మంచి మంచి బహుమతులు ఇవ్వడంతో పాటు.. తరచుగా వారికి తన ఇంటి నుంచి భోజనాలను కూడా పంపిస్తుంటాడట.  

తన కో-స్టార్స్‌కి కూడా షూటింగ్ స్పాట్‌లకు ప్రభాస్ ఇంటి నుంచి భోజనం వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల ది రాజాసాబ్ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కూడా ప్రభాస్ తనకు చీర గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడని హీరోయిన్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.  

అంతేకాకుండా ప్రభాస్ ఎవరితోనైనా క్లోజ్ అయితే.. ఖచ్చితంగా వారికి ఓ వాచ్ గిఫ్ట్‌గా వెళ్తుందట. ప్రభాస్ ఇలా తన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్‌కు గిఫ్ట్‌గా వాచ్‌ను ఇస్తాడు. అలాగే ప్రభాస్‌కి ఒకవేళ ఓ సినిమా షూటింగ్ చేసే చిత్ర బృందం బాగా నచ్చితే.. వారికి కూడా ఏదో ఒక గిఫ్ట్స్ ఇస్తుంటాడు.    

ఇప్పటికే ఎంతో మంది హీరోలు, హీరోయిన్స్, కొరియోగ్రాఫర్లు, డైరెక్టర్స్‌తో పాటు రియల్‌గా తన నచ్చినవారికి కూడా ప్రభాస్ ఇలా వాచ్‌లను కానుకగా పంపించారని తెలుస్తోంది.  

