English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ronaldo Vs Messi: రొనాల్డో Vs మెస్సీ.. ఎవరి సంపాదన ఎంతంటే..?

Ronaldo Vs Messi: రొనాల్డో Vs మెస్సీ.. ఎవరి సంపాదన ఎంతంటే..?

Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi Net Worth: ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజాలు క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీల గురించి క్రీడాభిమానులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇద్దరు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్లేయర్లుగా ఎదిగారు. అయితే ఇద్దరిలో ఎవరు అత్యధికంగా సంపాదించారు..? ఎవరి వద్ద ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి..? వారి ఆస్తులు ఎంత..? వంటి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /9

రీసెంట్‌గా ఉన్న నికర విలువ ఆస్తుల లెక్కల ప్రకారం.. రొనాల్డో 1.4 బిలియన్ల డాలర్లు మార్కును దాటి బిలియనీర్ అయ్యాడు. సంపాదన రేసులో మెస్సీ కంటే కాస్త ముందే ఉన్నాడు.    

2 /9

ఈ ఏడాదే రొనాల్డో అధికారికంగా బిలియనీర్ మార్కును చేరుకున్నాడు. అల్-నాస్ర్‌లో భారీ ఒప్పందం, హోటళ్ల నుంచి CR7 బ్రాండ్ వరకు డిఫరెంట్ బ్రాండ్ సంస్థలకు రొనాల్డో అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.   

3 /9

ఇంటర్ మయామి టీమ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం.. ఎండార్స్‌మెంట్ ఒప్పందాలు, వ్యక్తిగత వ్యాపారాల ద్వారా మెస్సీ కూడా గట్టిగానే సంపాదిస్తున్నాడు. తాజా డేటా ప్రకారం. మెస్సీ నికర ఆస్తుల 650 మిలియన్లు డాలర్లుగా ఉంది.  

4 /9

రొనాల్డో వద్ద చాలా కార్లు ఉన్నాయి. అరుదైన బుగట్టి సెంటోడీసి, బుగట్టి చిరోన్, ఫెరారీ, రోల్స్ రాయిస్, లంబోర్ఘినితోపాటు సూపర్ కార్లను రొనాల్డో కొనుగోలు చేశాడు.  

5 /9

ఇక మెస్సీ వద్ద ఫెరారీ 335 ఎస్ స్పైడర్ స్కాగ్లియెట్టి, పగని జోండా ట్రైకలోర్, మెర్సిడెస్ SLS AMG వంటి కార్లతోపాటు అనేక లగ్జరీ SUVలు కూడా కొనుగోలు చేశాడు.   

6 /9

ఇటలీలోని టురిన్‌లో క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డోకు విలాసవంతమైన భవనం ఉంది. దీని విలువ 6.5 మిలియన్ల డాలర్ల నుంచి 10 మిలియన్ల డాలర్ల మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు.  

7 /9

లియోనెల్ మెస్సీకి ఫ్లోరిడాలో భారీ భవనం ఉంది. దీని విలువ 10.8 మిలియన్ల డాలర్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈ భవనంలో 10 బెడ్‌రూమ్‌లు, 8 బాత్రూమ్‌లు ఉన్నాయి.   

8 /9

ఇద్దరు ఆటగాళ్లు రియల్ ఎస్టేట్, ప్రైవేట్ జెట్‌లు, బ్రాండ్ ఒప్పందాలలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అయితే రొనాల్డో భారీ ఒప్పందాలు, వ్యాపారాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో సంపాదన కూడా ఎక్కువగానే ఉంది.   

9 /9

ప్రపంచంలోనే అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న ప్లేయర్‌గా క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో ఉన్నాడు. ఆస్తుల విషయం పక్కనబెడితే.. ఆటలో మాత్రం ఎవరికి వారే సాటి. మెస్సీ ఈ నెల 13న తెలంగాణలో ఎగ్జిబిషన్‌ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నాడు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టీమ్‌తో ప్రత్యర్థిగా మెస్సీ ఆడనున్నాడు. ఈ మ్యాచ్‌ కోసం క్రీడాభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.   

Ronaldo Vs Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Net Worth Lionel Messi Lionel Messi Net Worth

Next Gallery

Samantha Wedding: సమంత రెండో పెళ్లి.. మేకప్‌ స్టైలిస్ట్‌ షాకింగ్‌ ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌..!