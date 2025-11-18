English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prabhas: ప్రభాస్ ప్రేమించింది ఆమెనే.. చూసిన వెంటనే ప్రేమ.. ఈ టాప్ సీక్రెట్ తెలుసా..!

Prabhas Personal Life : సినిమా స్టార్స్‌ అంటే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది వాళ్ల గ్లామర్, హిట్ సినిమాలు, ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్. కానీ ఈ వెలుగు వెనుక వాళ్ల లైఫ్‌లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఉంటాయి. అలాంటి విషయాలు మన డార్లింగ్ ప్రభాస్‌ జీవితంలో.. కూడా ఉన్నాయి. అతని చిన్నప్పటి చదువులు నుంచి సినిమా వరకూ చాలా కథలు దాగి ఉన్నాయి.
 
ప్రభాస్ 1979 అక్టోబర్ 23న చెన్నైలో జన్మించాడు. అతని పూర్తి పేరు ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనారాయణ ప్రభాస్ రాజు. సినీ కుటుంబంలో పుట్టినా..చదువుల మీద కూడా మంచి ఫోకస్ పెట్టావారు.

భీమవరంలోని DNR స్కూల్‌లో స్కూలింగ్ పూర్తిచేసి.. ఇంటర్ కోసం హైదరాబాద్‌కి వచ్చి నలందా కాలేజీలో చేరాడు. అందరికీ తెలియని విషయం ఏమిటంట..ప్రభాస్ శ్రీ చైతన్య కాలేజ్‌ లోనే బీటెక్‌ పూర్తి చేశాడు.  

ఇంజనీరింగ్‌ తర్వాత ప్రభాస్ సినిమాల్లోకి రావాలి అనుకోగలరు.. యాక్టింగ్‌ శిక్షణ.. కోసం వైజాగ్‌లోని సత్యానంద్ ఫిల్మ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చేరాడు. అక్కడ యాక్టింగ్ టెక్నిక్స్, ఎక్స్‌ప్రెషన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అన్నీ నేర్చుకున్నాడు. పూర్తిగా రెడీ అయ్యాకే సినిమా పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టాడు.  

ప్రభాస్ స్కూల్ రోజుల్లో జరిగిన ఒక చిన్న సీక్రెట్‌ను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు. చెన్నైలోని డాన్ బాస్కో స్కూల్‌లో చదువుతున్నప్పుడు, అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్పే టీచర్‌పై ప్రభాస్‌కి చిన్న క్రష్ ఉండేదట. ఇదే తన ఫస్ట్ క్రష్ అని చెప్పి ఫ్యాన్స్‌కి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు. ఆమెను చూసిన వెంటనే ఇష్టపడ్డాను అని.. ఆ తర్వాత ఎన్నో రోజులు ఆమెను అలా చూస్తూ ఉండిపోయే వారిని అని చెప్పుకొచ్చారు.

ప్రభాస్ 2002లో ..ఈశ్వర్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వర్షం, ఛత్రపతి లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్లతో టాప్ హీరోగా మారాడు. డార్లింగ్, మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సినిమాల ద్వారా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి దగ్గరయ్యాడు. అయితే ప్రభాస్ అసలు స్టార్‌డమ్ బాహుబలి: ది బిగినింగ్, బాహుబలి: ది కన్‌క్లూజన్ సినిమాలతో వచ్చింది. ఈ రెండు చిత్రాలు భారత బాక్సాఫీస్‌ను కుదిపేసి, ప్రభాస్‌ను అంతర్జాతీయ స్టార్‌గా మార్చేశాయి.

ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో భారీ పాన్-ఇండియా సినిమాలు ఉన్నాయి..సలార్: పార్ట్ 2, స్పిరిట్, ది రాజాసాబ్, ఫౌజీ..సినిమాల కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.

