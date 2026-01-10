English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Kite Flying: సంక్రాంతి పండక్కి గాలి పటాలు ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా..?

Kite Flying: సంక్రాంతి పండక్కి గాలి పటాలు ఎందుకు ఎగురవేస్తారో తెలుసా..?

Kite Flying: సంక్రాంతి పండుగ వచ్చేస్తోంది. సంక్రాంతి అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తు వచ్చేది రంగు రంగుల ముగ్గులు, పిండి వంటలు, కోడి పందాలు, గాలి పటాలు. ఇక ఈ సంక్రాంతికి చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా గాలి పటాలు ఎగురవేస్తూ ఫుల్ సందడిగా గడుపుతుంటారు. అయితే సంక్రాంతి పండక్కి గాలి పటాలు ఎందుకు ఎగరవేస్తారు..? దీని వెనుకున్న కారణమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

పురాణాల ప్రకారం శ్రీరాముడు  మకర సంక్రాంతి పండుగ రోజున ఆకాశంలో గాలిపటాన్ని ఎగరవేశాడంట. అలా శ్రీరాముడు ఎగరవేసిన గాలి పటం కాస్త ఇంద్రలోకానికి చేరింది. అప్పటి నుంచి గాలి పటాలు ఎగురవేస్తున్నారు.

2 /5

దీని వెనకున్న శాస్త్రీయ కారణం ఏమిటంటే.. ఈ పండగ పూట చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువలన ఈ సమయంలో ఉదయాన్నే గాలిపటాలు ఎగర వేయడం వలన సూర్యకిరణాలు శరీరాన్ని తాకి, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

3 /5

సంక్రాంతి సూర్య భగవానుడికి అంకితం చేయబడినది. ఈరోజున సూర్యుడు దక్షిణాయనం నుంచి ఉత్తరాయణంలోకి ప్రవేశం చేస్తాడు. అందువలన ఇది సూర్య భగవానుడి పండుగగా చెబుతారు.

4 /5

అంతే కాకుండా సంక్రాంతి పండగ వచ్చే ఈ సమయం చలికాలం పూర్తయ్యి.. వసంత కాలం ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. వసంత కాలానికి స్వాగతం పలకడం కోసం ఈ రోజున గాలిపటాలు ఎగర వేస్తారంట.  

5 /5

ఇదే కాకుండా, సంక్రాంతి రోజు గాలిపటాలు ఎగరవేయడానికి మరో కారణం కూడా ఉంది. ఆరు నెలల తర్వాత దేవతలు నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారని, వారికి స్వాగతం పలికేందుకు ఆకాశంలో గాలిపటాలు ఎగరవేస్తారని చెబుతుంటారు. 

Kite Flying Reason Kite Flying Sankranti sankranti festival Sankranti 2026 Pongal 2026 Pongal

Next Gallery

Sankranthi Muggulu Designs 2026: అందమైన సంక్రాంతి ముగ్గుల డిజైన్.. మీకోసమే..