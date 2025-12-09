English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Actor Lakshmipathi: లక్ష్మీపతి గుర్తున్నారా..ఇద్దరు కొడుకులు ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోలు.. తమ్ముడు ప్రభాస్ తో బ్లాక్ బస్టర్!

Actor Lakshmipathi: లక్ష్మీపతి గుర్తున్నారా..ఇద్దరు కొడుకులు ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోలు.. తమ్ముడు ప్రభాస్ తో బ్లాక్ బస్టర్!

Lakshmipathi Comedian: లక్ష్మీపతి తెలుగు సినిమాల్లో ప్రత్యేకమైన కామెడీ టైమింగ్‌తో ఆయన ప్రేక్షకుల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు. మొదట రైటర్‌గా తన ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన లక్ష్మీపతి..తర్వాత నటుడిగా మారి సుమారు 70కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. కామెడీ మాత్రమే కాదు..సపోర్టింగ్ రోల్స్‌లోనూ..విలన్‌గా కూడా ఆయన నటించారు.
1 /6

చంద్రలేఖ సినిమాకు రైటర్‌గా పనిచేసిన లక్ష్మీపతి..అదే ఏడాది నటుడిగా కూడా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టారు. అయితే నిజంగా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు తీసుకువచ్చింది మాత్రం ‘అల్లరి’ సినిమా. ఆ మూవీ తర్వాత ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే పరిస్థితి రాలేదు. ‘నీ స్నేహం’, ‘తొట్టిగ్యాంగ్’, ‘ఆ నలుగురు’, ‘పెదబాబు’, ‘కితకితలు’ వంటి ఎన్నో సినిమాల్లో గుర్తుండిపోయే పాత్రలు చేశారు.

2 /6

మహేష్ బాబు హీరోగా వచ్చిన ‘బాబి’ సినిమాలో విలన్‌గా కూడా ఆయన నటించారు. అయితే 2015లో గుండెపోటుతో లక్ష్మీపతి అకాల మరణం చెందారు. చివరి వరకూ సినిమా రంగానికే అంకితమైన వ్యక్తిగా ఆయన పేరు నిలిచిపోయింది.

3 /6

లక్ష్మీపతికి ఇండస్ట్రీతో మరో ప్రత్యేక సంబంధం ఉంది. ఆయన తమ్ముడు ప్రముఖ దర్శకుడు శోభన్. శోభన్ ప్రభాస్ తో వర్షం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాని తీశారు. శోభన్‌కు ఇద్దరు కుమారులు..సంతోష్ శోభన్.. సంగీత్ శోభన్.

4 /6

వీరిద్దరూ లక్ష్మీపతి కొడుకులు కాకపోయినా..ఆయన తమ్ముడు కొడుకులు కావడంతో.. అతని సొంత కొడుకులానే చూసుకునే వారంట లక్ష్మీపతి. చిన్న వయసులోనే ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’ సినిమా ద్వారా చైల్డ్ ఆర్టిస్టులుగా కెరీర్ ప్రారంభించారు.

5 /6

సంతోష్ శోభన్ హీరోగా మారిన తర్వాత ‘ఏక్ మినీ కథ’ సినిమా పెద్ద హిట్‌గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత ‘మంచి రోజులొచ్చాయి’, ‘కళ్యాణం కమనీయం’ వంటి సినిమాలు చేశాడు. ఇక సంగీత్ శోభన్‌కు ‘ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ స్టోరీ’ వెబ్ సిరీస్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చింది. తర్వాత విడుదలైన..మ్యాడ్ సినిమా సంగీత్ కెరీర్‌ను ఒక్కసారిగా మార్చేసింది.

6 /6

ఆ తర్వాత వచ్చిన మ్యాచ్ సీక్వెల్ కూడా అతనికి మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టింది. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు కామెడీతో నవ్వులు పూయించిన లక్ష్మీపతి కుటుంబం… ఇప్పుడు హీరోలుగా కొత్త తరం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుండటం నిజంగా గర్వకారణం.

Actor Lakshmipathi Lakshmipathi Comedian Lakshmipathi Telugu Actor Lakshmipathi Family Lakshmipathi Death Director Sobhan

Next Gallery

Year Ender 2025: 2025లో పాకిస్తాన్ వాళ్లు పిచ్చి పిచ్చిగా వెతికిన మన భారత ఆటగాడు ఎవరో తెలుసా..? కోహ్లీ, గిల్ మాత్రం కాదు..!