Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!

Child Age Limit For Flight Ticket: మనం పిల్లలతో బస్సు లేదా రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నట్లయితే పిల్లలకు టికెట్ విషయంలో కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి. కొంత వయస్సువారికి టిక్కెట్‌ అవసరం ఉండదు. అయితే, ఒకవేళ మొదటిసారి ఫ్లైట్ జర్నీ చేస్తున్నట్లయితే మీరు ఈ విషయం ముందుగా తెలుసుకోవాలి. రెండేళ్ల వరకు పిల్లలకు విమానా టికెట్ ఉంటుందా? వారికి ఏ వయసు నుంచి టికెట్ తీసుకోవాలి? లేకపోతే ఎలాంటి నిబంధనలు ఉంటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
తాజాగా తెలియకుండా ఓ తల్లి చేసిన తప్పు పోలీస్ స్టేషన్‌ మెట్లు ఎక్కాల్సి వచ్చింది. తనతోపాటు రెండున్నరేళ్ల పిల్లాడితో మొదటిసారి విమానం ఎక్కింది. అయితే తెలియక ఆమె చేసిన తప్పు వల్ల ఎయిర్‌ హాస్టెస్‌ అసలు విషయం తెలుసుకొని టిక్కెట్‌ లేనందుకు సిబ్బందికి తెలియజేశారు. దీంతో పోలీసులకు వారిని అప్పగించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.  

 అయితే ఆమె రూల్స్‌ తెలియక ఫ్లైట్ బాబుతో పాటు ఎక్కారు. దీన్ని తెలుసుకున్న పోలీసులు వారి పై కేసు నమోదు చేయకుండానే వదిలేశారు. ఇది ఇటీవల శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో జరిగింది. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా పిల్లలతో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లయితే ఏ వయసు నుంచి విమాన టికెట్ తీసుకోవాలి? లేకపోతే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయి? తప్పక తెలుసుకోండి.   

 మీరు రెండేళ్ల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలతో ప్రయాణం చేస్తున్నట్లయితే వారికి ప్రత్యేక సీటు అవసరం లేదు. మీ ఒడిలోనే కూర్చోబెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తారు. కాబట్టి వారికి ఎలాంటి నియమాలు వర్తించవు, టికెట్ కూడా అవసరం లేదు.  

 అయితే కొన్ని విమానయాన సంస్థలు వారికి కూడా కొన్ని కొద్ది మొత్తంలో చార్జీలు వసూలు చేస్తారు. వారి భద్రత కోసం సీటు బెల్టులు అందిస్తారు. అయితే రెండు నుంచి 12 ఏళ్ల వరకు ఉన్న పిల్లలకు మాత్రం కచ్చితంగా టికెట్ తీసుకోవాల్సిందే. పెద్దల మాదిరి కాకుండా ఈ టికెట్లు కాస్త తక్కువ ధరలోనే ఉంటాయి.  

 12 ఏళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నవాళ్లు సాధారణంగా టికెట్ తీసుకోవాల్సిందే. 12 నుంచి 17 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న పిల్లలు సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అయితే టికెట్ తీసుకునే ముందు డిస్కౌంట్లు ప్రతి ఎయిర్‌లైన్‌కు అందుబాటులో ఉంటాయి. పిల్లలు ఒంటరిగా ప్రయాణించాల్సి వస్తే మైనర్ సర్వీస్ అని కచ్చితంగా ఎయిర్‌లైన్స్ వాళ్ళతో చెక్ చేయించండి. శిశువుతో ప్రయాణిస్తే సిట్టింగ్ ఏర్పాట్లు, భద్రత మార్గదర్శకాలు కూడా తెలుసుకోవాలి. దానివల్ల మీ జర్నీని సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

