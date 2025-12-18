English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nagarjuna Health: నాగార్జునకు అనారోగ్య సమస్య.. వెంటనే సర్జరీ చేయాలన్న డాక్టర్లు..!

Nagarjuna Health Update: 66 ఏళ్ల వయసులో కూడా కింగ్ నాగార్జున 25 ఏళ్ల అబ్బాయిలా.. కనిపిస్తూ.. అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటారు. యంగ్ హీరోలకే పోటీగా ఫిట్‌నెస్, ఎనర్జీతో కనిపిస్తుంటారు. జిమ్, డైట్, క్రమశిక్షణ… ఇవన్నీ పాటిస్తూ ఆరోగ్యంగా జీవించడం ఎలా అనే విషయంలో నాగార్జున చాలామందికి ప్రేరణగా నిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇంత ఫిట్‌గా కనిపించే ఆయనకు కూడా ఒక అనారోగ్య సమస్య ఉందంటే చాలామందికి నమ్మకం రావడం కష్టమే..
నాగార్జునను దాదాపు 15 ఏళ్లుగా ఒక సమస్య వెంటాడుతోందని ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. అదే మోకాలి నొప్పి. ఈ విషయం ఇటీవల ఓ హెల్త్ ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన సందర్భంగా బయటకు వచ్చింది. అప్పట్లో మీడియాతో మాట్లాడిన నాగార్జున తన ఆరోగ్య పరిస్థితిని చాలా స్పష్టంగా వివరించారు.

నాగార్జున మాట్లాడుతూ… “15 ఏళ్ల క్రితం నాకు మోకాలి నొప్పి మొదలైంది. అప్పటినుంచి అది పూర్తిగా తగ్గలేదు. డాక్టర్లు సర్జరీ చేయించుకోవాలని సూచించారు. కానీ నేను మోకాలి రీప్లేస్‌మెంట్ చేయించుకోవడం ఇష్టపడలేదు” అని చెప్పారు. ఆపరేషన్ చేయించుకోకుండా ఇతర చికిత్సలతోనే సమస్యను అదుపులో ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నారట.  

దీని కోసం ల్యూబ్రికెంట్ ఫ్లూయిడ్స్, పీఆర్‌పీ చికిత్సలు చేయించుకున్నట్టు తెలిపారు. మోకాలి లోపల ఉన్న కణజాలం మళ్లీ బలపడేందుకు డాక్టర్ల సహాయం తీసుకున్నానని చెప్పారు. ముఖ్యంగా నొప్పి ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి రోజు.. మోకాలి కోసం ప్రత్యేకంగా రిహాబిలిటేషన్ వ్యాయామాలు చేస్తున్నానని తెలిపారు.

ఇంతకాలంగా సమస్య ఉన్నా కూడా క్రమశిక్షణతో జీవించడం వల్ల.. ప్రస్తుతం తాను బాగానే ఉన్నానని నాగార్జున చెప్పారు. సర్జరీ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇలానే కొనసాగాలని అనుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. ఆయన మాటలు విన్న అభిమానులు, నెటిజన్లు నాగార్జునపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.  

ఇక కెరీర్ విషయానికి వస్తే… ప్రస్తుతం నాగార్జున బిగ్‌బాస్ తెలుగులో హోస్ట్‌గా బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే పలుసీజన్లను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. అలాగే తన 100వ సినిమా కోసం కూడా సిద్ధమవుతున్నారు.

