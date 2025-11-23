English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Anasuya: భర్త దగ్గర దెబ్బలు తిన్న అనసూయ.. ముందు కాళ్లు పట్టుకుంటారు చివరికి కొడతారు అంటూ మాటలు..!

Anasuya Personal Life : అనసూయ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. యాంకర్ గా తన కెరియర్ మొదలుపెట్టిన అనసూయ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో సైతం నటిస్తూ అందరి అభిమానం పొందుతోంది. అయితే అనసూయ తన పర్సనల్ లైఫ్ వల్ల కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూ ఉంటుంది. 
సినిమాలు వల్లే కాకుండా అనసూయ తన ఇంటర్వ్యూల ద్వారా అలానే సోషల్ మీడియా వార్తల ద్వారా తరచూ మీడియా దృష్టిని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎలాంటి విషయమైనా అనసూయ మొహం పైనే చెబుతుంది అనే పేరు ఆమెకు ఉంది.. ఈ క్రమంలో తాజాగా అనసూయ కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 

ఈ శుక్రవారం రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా హీరోయిన్ తేజస్విని అనసూయ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. 

ఈ సినిమా ట్రైలర్లో కొన్ని దగ్గరల హీరో హీరోయిన్ ని తిట్టినట్టు చూపించిన సంగతి మనకు తెలిసిందే. “నువ్వు చున్ని వేసుకోకుండా బయటకు వస్తే ఈసారి ఏం చేస్తానో నాకే తెలియదు” అనే డైలాగ్ తో పాటు.. హీరోయిన్ హీరో నన్ను వదిలేస్తున్నావా అని కర్రతో కొట్టే సీన్లు కూడా ఈ ట్రైలర్ లో ఉన్నాయి…  

ఇక ఈ సీన్ల గురించి అనసూయ హీరోయిన్ ని చాలా సీరియస్ గా అడిగింది. అసలు అతన్ని ఎలా ప్రేమించావు.. ఎందుకు దెబ్బలు తిన్నావు.. అని కొంచెం ఘాటుగానే అడిగింది. అయితే ఇదే ఇంటర్వ్యూలో అనసూయ .. నేను కూడా దెబ్బలు తిన్నాను అని చెప్పడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. 

అనసూయ కూడా తన భర్త దగ్గర దెబ్బలు తినిందా అని కింద కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అనసూయడి కూడా ప్రేమ వివాహమే. ఈ క్రమంలో ఈ ఇంటర్వ్యూలో అనసూయ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అలానే ముందుగా కాళ్లు పట్టుకుంటారు ఆ తరువాత కొడతారు అంటూ కూడా కామెంట్లు చేసింది అనసూయ.           View this post on Instagram                       A post shared by iDream Movies (@idream_movies_)

