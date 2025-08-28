Lip Stick Side Effects: లిప్ స్టిక్ వేసుకుంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తుందా. అసలు. నిజం ఏమిటంటే..!

Does Lipstick Cause Cancer
ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి దాదాపు రోజు లిప్స్టిక్ వాడుతూనే ఉంటారు.. అయితే ఇలా వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు అని మనం వింటూనే ఉంటాం. ముఖ్యంగా లిప్స్టిక్ వల్ల క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు అని ఈ మధ్య కొన్ని సైన్స్ ప్రచారం చేయగా ఇందులో నిజమెంతో.. ఒకసారి చూద్దాం..
అమ్మాయిలు బయటకి వెళ్ళాలి అంటే లిప్స్టిక్ లేకుండా కదలరు. చాలామంది ఏదైనా మర్చిపోతారు కానీ లిప్స్టిక్ వేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోరు. అంతలా ఆడవాళ్ళ జీవితంలో లిప్స్టిక్ ఒక భాగం అయిపోయింది.
ఈ క్రమంలో లిప్స్టిక్ వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం ఉంది అంటూ కొన్ని సర్వేలు చెప్పగా.. సోషల్ మీడియాలో లిప్స్టిక్ వాడటం వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు అనే వార్త తెగ వైరల్ అయింది.
అయితే లిప్స్టిక్ లో డైరెక్ట్గా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కాస్ట్ చేసే కెమికల్స్ ఏవి కూడా ఉండవు. కానీ ఏదో ఒక లిప్స్టిక్ వాడటం వల్ల అయితే మాత్రం కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన.. ప్రమాదాలు రావచ్చు.
ముఖ్యంగా paraben అనే కెమికల్ లేకుండా ఉండే లిప్స్టిక్ వాడడం మంచిది. అలానే ఆర్గానిక్ లేదా నేచురల్ లిప్స్టిక్స్ వారడం వల్ల ఇలాంటి ప్రమాదాలు మన దరికి చేరకుండా ఉంటాయి.
ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే.. లిప్స్టిక్ వేసుకోవడం వల్ల కూడా.. ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి నష్టం ఉండదు.