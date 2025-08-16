Mahesh Babu Son: మహేష్ బాబుకి ఇంకో కొడుకు ఉన్నారా..? వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

Mahesh Babu Second Son
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకరు గౌతమ్ కృష్ణ కాగా మరొకరు సితార.. వీళ్ళిద్దరూ కూడా సినిమాల్లోకి ఎంటర్ కాకముందే సోషల్ మీడియాలో ఎంతో పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మహేష్ బాబుకి ఇంకో కొడుకు కూడా ఉన్నారా అనే సందేహం ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో వచ్చింది..
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రత శిరోద్కర్.. తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూడ చక్కని జంటగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక వీళ్లిద్దరికీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
ఒకరు గౌతమ్ కృష్ణ కాగా మరొకరు ఘట్టమనేని సితార. వీళ్ళిద్దరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో తమకంతు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇక మహేష్ బాబు కొడుకు త్వరలోనే సినిమాల్లోకి వస్తారు అని ఆశిస్తున్న అభిమానులకు తాజాగా ఒక వీడియో చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఆ వీడియోలో మహేష్ బాబు బంధువులకు సంబంధించిన ఒక పెళ్లి రిసెప్షన్లో ఒక అబ్బాయి కనిపించారు. ఇక ఆ అబ్బాయి అచ్చం గౌతం కృష్ణ లాగా.. ఇంకొంచెం మహేష్ బాబు లాగా ఉండడం విశేషం
ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది అదేమిటి మహేష్ బాబుకి ఇంకో కొరకు కూడా ఉన్నాడా.. అచ్చం గౌతం కృష్ణ లాగే ఉన్నారు అని కామెంట్లు పెడుతుండగా.. ఆ అబ్బాయి మరెవరో కాదు సుధీర్ బాబు కొడుకు అని ఇంకొంతమంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
అయితే ఈ అబ్బాయి.. హీరో సుధీర్ బాబు.. మహేష్ బాబు చెల్లి.. కొడుకు కావడం విశేషం. కానీ చూడడానికి అచ్చం మహేష్ బాబు లాగా అలానే గౌతం కృష్ణ లాగా ఉండడంతో.. చాలామంది మేనమామ పోలికలు వచ్చాయి అంటూ మురిసిపోతున్నారు.