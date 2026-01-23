English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snake Facts: ఇంట్లో ఈ మొక్కలు ఉంటే పాములకు ఆహ్వానం పలికినట్టేనా..! అసలు విషయం ఇదే..

Snake Facts: ఇంటి పెరట్లో ఈ మొక్కలున్నాయంటే  పాములు హడల్.  ఈ చిన్న మొక్క ఎంత దూరంలో ఉన్నా పాములను మీ ఇంట్లోకి ఆహ్వానం పలకినట్టే. అవును ఇంటి ముందు పెరిగే ఈ మొక్కల్లో పాములు ఎక్కువగా దాక్కుంటాయని ప్రజల్లో ఓ రకమైన అపోహ ఉంది. శాస్త్రీయ అధ్యయనాల్లో తేలిన విషయం ఇదే. 

 
Unknown Snake Facts: చాలా మంది ఇంటి ముందు అలంకరించడానికి ఈ అందమైన మొక్కలను నాటుతుంటారు. కానీ ఈ చిన్న మొక్క గురించి ప్రజల్లో ఓ భయంకరమై అపోహ దాగుంది. సాధారణంగా ఇంటి ముందు లేదా తోటలో మల్లె మొక్కలను పెంచడం సర్వసాధారణం.  ఈ మొక్కకు సువాసనలు వెదజల్లే గుణం ఉంటుంది. 

మల్లె పూలను ఎక్కువగా  పూజలతో పాటు మహిళలు తల్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు.  మల్లె మొక్క వల్ల ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది.కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సామాన్య ప్రజలలో, మల్లె మొక్క వాసన పాములను ఆకర్షిస్తుందని ఒక నమ్మకం ఉంది. 

మల్లె మొక్క చుట్టూ విషపూరిత పాములు ముఖ్యంగా కనిపిస్తాయని  చెబుతుంటారు.శాస్త్రీయ కోణంలో పాములు మల్లె మొక్క వాసనకు నేరుగా ఆకర్షించలేవు.  కానీ మల్లె మొక్క చుట్టూ ఉండే తేమ, చిన్న కీటకాలు, ఎలుకల వంటి జంతువులు ఈ మొక్క చుట్టు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. అవే పాములను ఆకర్షించడానికి   ఇవి ప్రధాన కారణాలు కావచ్చు.

కాబట్టి, ఇంటి ముందు మల్లె మొక్క పెరిగితే, దాని చుట్టూ పరిశుభ్రతను పాటించడం అత్యంత ముఖ్యం. మరి ముఖ్యంగా ఎండిన ఆకులు, చెత్త, నీరు నిలిచిపోవడం మొదలైన వాటిని ఎప్పటికపుడు మల్లె చెట్లు చుట్లు తొలిగిస్తూ ఉండాలి. 

మల్లె మొక్క ప్రమాదకారి కాదు.పాములను ఆకర్షించే గుణం ఉండవు. మొక్క పరిసరాల్లో పరిశుభ్రత అనేది అత్యంత ప్రధానమైనది.  సరైన నిర్వహణతో పాటు  పరిశుభ్రత వాతావరణంలో పెంచితే పాములు వచ్చే  ఆస్కారం లేదని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.   

snake facts Jasmine plant Snakes home garden safety alert vastu belief cave of snakes Sandal Tree Cave of Snakes snake safety tips

