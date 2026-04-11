Donald Trump Meets Telugu Actor: తెలుగు హీరోని కలిసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్..!

Donald Trump Meets Telugu Actor: టాలీవుడ్‌లో కొత్తగా, క్రియేటివ్‌గా సినిమాలను ప్రమోట్ చేయడం ఇప్పుడు ట్రెండ్‌గా మారింది. అదే దారిలో నటుడు, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ కూడా తన కొత్త సినిమా గాయపడ్డ సింహం‌కోసం వినూత్నమైన ఐడియాతో ముందుకొచ్చారు. ఈ సినిమా మే 1న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.
ఈమధ్య.. సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ వీడియోలో తరుణ్ భాస్కర్, అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తో కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడుతున్నట్లు కనిపించారు. అయితే ఇది నిజం కాదు. పూర్తిగా AI టెక్నాలజీతో తయారు చేసిన వీడియో అని తరువాత తెలిసింది. సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఈ వీడియోను ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.  

ఆ వీడియోలో తరుణ్ భాస్కర్, ట్రంప్‌ను సరదాగా “నన్నెందుకు డిపోర్ట్ చేశారు?” అని అడుగుతారు. దానికి ట్రంప్ కూడా ఫన్నీగా స్పందిస్తూ “దానికి సమాధానం మే 1న తెలుస్తుంది” అని చెబుతారు. ఈ చిన్న కాన్సెప్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మంచి హైలైట్ అయింది.  

ఈ క్రియేటివ్ ప్రమోషన్‌పై నెటిజన్లు పాజిటివ్‌గా స్పందిస్తున్నారు. చాలా మంది ఈ ఐడియా చాలా కొత్తగా ఉందని, ఇలాంటి AI ఆధారిత ప్రమోషన్స్ తెలుగు సినిమాల్లో అరుదుగా ఉంటాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో సినిమా మీద ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.  

గాయపడ్డ సింహం సినిమాను దర్శకుడు కాశ్యప్ శ్రీనివాస్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో ఫారియా అబ్దుల్లా, మానస చౌదరి ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా క్రైమ్, కామెడీ, రాజకీయ వ్యంగ్యం కలగలిపిన కథగా రూపొందిందని సమాచారం.  

ఇప్పటికే ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదల కాగా, త్వరలో టీజర్ విడుదల చేయడానికి చిత్రబృందం ప్లాన్ చేస్తోంది. సినిమా ట్యాగ్‌లైన్ “నవ్వకండి! ఇది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్!” అనేది ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

