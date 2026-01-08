Donald Trump: సాకులు చెబుతూ సోలార్ అలయన్స్ నుంచి వైదొలగిన అమెరికా.. ట్రంప్ మావ భయంతోనే అలా..!

Donald Trump Withdraws From Solar Alliance: అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ వైఖరి రోజుకో విధంగా ఉంది. తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత్ నేతృత్వంలోని సోలార్ అలయన్స్ సహా 66 అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి బయటికి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సంస్థ నిర్ణయాలు యూఎస్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు.. ఆర్థిక అభివృద్ధికి, సార్వభౌమ అధికారానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
అమెరికా అధ్యక్షుడు తీరు అంచనాలకు ఊహించని విధంగా ఉంటోంది. తాజాగా భారత్ నేతృత్వంలోని సోలార్ అలయన్స్తోపాటు 66 అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి అమెరికా వైదొలిగింది. ఈ సంస్థలు యూఎస్ జాతీయ ప్రయోజనాలకు, ఆర్థిక అభివృద్ధికి, సార్వభౌమాధికారానికి వ్యతిరేకంగా ఉందని వైట్ హౌస్ పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా గ్లోబలిస్ట్ అజెండాలు, రాడికల్ క్లైమేట్ పాలసీల పేరుతో యుఎస్ పన్ను చెల్లింపుదారుల సొమ్ము బిలియన్ల కొద్ది వృథా అవుతోందని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ భారత నేతృత్వంలోని సోలార్ అలయన్స్ తో పాటు 66 అంతర్జాతీయ సంస్థల నుంచి అమెరికాకు వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఐఎస్ఏ అంటే అంతర్జాతీయ సౌర కూటమి. ఇది సౌర శక్తిని ప్రోత్సహించే ప్రపంచవ్యాప్త సంస్థ. ఇది భారత్, ఫ్రాన్స్ సంయుక్తంగా ప్రారంభించింది. అయితే నిజానికి ట్రంప్ ఎందుకు ఈ సంస్థల నుంచి వైదలిగాడు అనడానికి కారణాలు విశ్లేషకులు అంచనా వేశారు.
ప్రధానంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ 'అమెరికా ఫస్ట్' విధానాన్ని అవలంబిస్తారు. అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలతో అమెరికా డబ్బు కోల్పోతాయని.. ఇతర దేశాలు లాభపడతాయని ట్రంప్ మావ ప్రధాన ఉద్దేశం.
అంతేకాదు అమెరికా ఇంధన విధానంలో అంతర్జాతీయ సంస్థలు జోక్యం చేసుకుంటాయని ఆయన నమ్మకం. దీంతో ఆయన ఈ సంస్థల్లో నుంచి వైదొలిగారు. అంతేకాదు ప్రస్తుతం చైనా ఈ సౌర ఫలకాలను, సాంకేతికతకు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తోంది. ఇది యూఎస్కు నచ్చదు.
ఇది కూడా ట్రంప్ మామకు మింగుడు పడడం లేదు . ఈ సౌర కూటమిని ప్రోత్సహిస్తే చైనా ఆర్థికంగా మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని డోనాల్డ్ ట్రంప్ వాదన. ఇక కారణాలు ఏవైనా ట్రంప్ మాత్రం అమెరికా ఆర్థిక ఆదిపత్యంలో బలంగా ఉండాలని ఈ కీలకం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు నిపుణుల అంచనా.
దీంతో పాటు కొన్ని దశాబ్దాలుగా యూఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ శిలాజ ఇంధనాల చుట్టూ నిర్మించుకుంది. పెద్ద పెద్ద గ్యాస్ పైప్ లైన్లు, భారీ శుద్ధి కర్మాగారాలు ఎగుమతి చేసే టెర్మినల్స్ కూడా నిర్మించుకుంది. అయితే ఒక్కసారిగా ప్రపంచం గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు మళ్లితే రాత్రికి రాత్రే అమెరికా పెట్టుబడులన్నీ డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా మారే అవకాశం ఉంది.