PM Modi: అణుబాంబుల బ్లాక్‌మెయిల్‌కి భయపడేదేలేదు..పాకిస్తాన్‎కు గట్టిగా ఇచ్చిపడేసిన ప్రధాని మోదీ..!!

PM Modi: ఢిల్లీలోని ఎర్రకోటపై ప్రధాని మోదీ జాతీయ జెండా ఎగరేసిన తర్వాత జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా పాకిస్తాన్ కు బుద్ధి చెప్పామన్నారు ప్రధాని మోదీ. న్యూక్లియర్ బ్లాక్ మెయిల్ భయపడేలేదంటూ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ప్రధాని. 
ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలోని ఎర్ర కోట నుంచి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగంచారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో భారత సైనిక బలగాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని సమయం, తేదీ, స్థలం వారే నిర్ణయించుకున్నారని తెలిపారు. మేము మా సైనిక బలగాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చాము. సమయం, తేదీ, స్థలం మీరే నిర్ణయించుకోండని చెప్పారమని జాతీయ భద్రత పట్ల తమ ప్రభుత్వ విధానాన్ని వివరించారు ప్రధాని మోదీ.   

ఎర్రకోట గోడల నుంచి ఆపరేషన్ సింధూర్ వీరులను సన్మానించే అవకాశం రావడం గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాను. మన వీర జవాన్లు శత్రువును ఊహించని విధంగా శిక్షించారు. ఏప్రిల్ 22న సరిహద్దు నుంచి వచ్చిన టెర్రరిస్టులు పహల్గామ్ లో ప్రజల మతం అడిగి మరి హత్యలు చేశారు. ఈ దారుణ హత్యాకాండ దేశాన్ని , ప్రపంచాన్ని ఆఘాతానికి గురిచేసిందని మోదీ అన్నారు.   

ఆపరేషన్ సింధూర్ ఈ ఆగ్రహానికి ప్రతీక అన్నారు. ఏఫ్రిల్ 22 తర్వాత మన సైనిక బలగాలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని ప్రధాని మోదీ ఈ సందర్భంగా ఉన్నారు. వారు వ్యూహం, లక్ష్యం, సమయాన్ని నిర్ణయించుకున్నారు. మన సైన్యం శత్రు భూభాగంలో వందల కిలోమీటర్ల మేర చొచ్చుకెళ్లి, టెర్రరిస్టుల ప్రధాన కేంద్రాన్ని నేలమట్టం చేసింది. పాకిస్తాన్ లో జరిగిన ఈ విధ్వంసంగా భారీగా ఉంది. రోజు కొత్త వివరాలన్నీ బయటకు వస్తున్నాయని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. 

పాకిస్తాన్ కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తూ..అణు బాంబుల బెదిరింపులకు భారత్ తలొగ్గదు. ఏ బెదిరింపుకైనా గట్టిగా స్పందిస్తుందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. టెర్రరిస్టులు వారి సహచరులను ఉపేక్షించము. వారిని ఒకే విధంగా శిక్షిస్తామని అణుబెదిరింపులకు మేము తలొగ్గమని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో మహిళల పాత్రను కొనియాడారు.  స్వాతంత్ర్య సమయంలో రాజ్యాంగ నిర్మాణంలో మహిళలు గొప్పగా సహకరించారని మోదీ అన్నారు. రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు ఈ రోజు ఎర్రకోట నుంచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని మోదీ అన్నారు.   

సిందు నది జలాల ఒప్పందంపై మోదీ గట్టి వైఖరిని పునరుద్ఘాటించారు. రక్తం , నీరు కలిసి ప్రవహించవన్నారు. ఈ ఒప్పందం భారత్ కు ఎంత అన్యాయం చేసిందో దేశ ప్రజలకు ఇప్పుడు అర్థమైందన్నారు. పాకిస్తాన్ తో తీవ్రమైన ద్వైపాక్షిక సంబంధాల ద్రుష్ట్యా నీటి పంపిణీ ఒప్పందంపై కఠిన వైఖరిని కొనసాగిస్తామని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. భారత నదీనీరు భారత్ లోని రైతులకే దక్కాలి. పాకిస్తాన్ కు చుక్కా నీరు ఇచ్చేది లేదని గట్టిగా ఇచ్చిపారేశారు ప్రధాని మోదీ. 

