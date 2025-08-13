English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Health Alert: ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నాక ఈ పనులు చేస్తున్నారా.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..! ఈ కొత్త రోగాలు మొదలైనట్టే..!!

Stop Doing This After Medication: ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతుంటారు. ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల రోగాలు తగ్గినా, కొన్ని పనులు చేయడం మానేయాలి. లేకపోతే శరీరంలో సమస్యలు రావచ్చు. కొత్త రోగాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ట్యాబ్లెట్స్ వాడిన తర్వాత ఏ పనులు చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.
 
ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న తర్వాత మద్యం తాగకూడదు. పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీబయోటిక్స్ లేదా మానసిక ఆరోగ్యం కోసం వాడే ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత మద్యం సేవిస్తే శరీరంలో తీవ్రమైన సమస్యలు వస్తాయి. కాలేయంపై ఒత్తిడి పెరిగి, రక్తపోటు తగ్గడం, బలహీనత, ఊపిరాడకపోవడం, కాలేయం దెబ్బతినడం జరగవచ్చు.  

ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాక టీ, కాఫీ లేదా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం మంచిది కాదు. ఇవి శరీరంలో కెఫీన్ స్థాయిని పెంచుతాయి. దీనివల్ల గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి లాంటి సమస్యలు రావచ్చు.

ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత కారంగా, మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తినకూడదు. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్, ఆమ్లత్వం, అజీర్ణం, వాంతులు కూడా రావచ్చు.

ఖాళీ కడుపుతో కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటే శరీరంపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. వాంతులు, నొప్పి, అసౌకర్యం, ఊపిరాడకపోవడం లాంటివి రావచ్చు. కాబట్టి డాక్టర్ సలహా ప్రకారం మందులు తీసుకోవాలి.

కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ వాడిన తర్వాత వాహనాలు నడపడం చేయకూడదు. నిద్ర మాత్రలు, ఒత్తిడి తగ్గించే ట్యాబ్లెట్స్, మానసిక స్థిరత్వం కోసం వాడే ట్యాబ్లెట్స్ తర్వాత డ్రైవింగ్ చేస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మూర్ఛ, యాక్సిడెంట్లు కూడా సంభవించవచ్చు.

ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్న వెంటనే వ్యాయామం చేయడం కూడా మంచిది కాదు. ఇది గుండెపై ప్రభావం చూపి, నీరసం, వాంతులు, తలనొప్పి, డీహైడ్రేషన్ లాంటి సమస్యలను తెచ్చిపెడుతుంది. కాబట్టి ట్యాబ్లెట్స్ వాడిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

